Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.07
61,30
61,80
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

С нацпроекта «Производительность труда» сняли отраслевые ограничения

С нацпроекта «Производительность труда» сняли отраслевые ограничения
Иллюстрация: pixabay.com

Теперь к нему смогут подключиться компании независимо от вида деятельности, но с определенной выручкой.

#НОВОСТИ
Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» теперь смогут системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей независимо от вида деятельности. Соответствующее решение приняло правительство РФ.
 
Ранее подключиться к нацпроекту могли только компании, которые работают в сфере транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или занимаются обрабатывающим производством. Доля иностранного участия не могла превышать 50%. Теперь эти ограничения сняты.
 
Напомним, что суть нацпроекта «Производительность труда» во внедрение в жизнь предприятий принципов бережливого производства, а также оптимизация многих бизнес-процессов, что позволяет кратно увеличить объем выпускаемой продукции.
В Красноярском крае уже 79 предприятий являются участниками нацпроекта. Снятие ограничений по отраслям экономики привлечет к внедрению бережливого производства еще больше компаний края», — уверена руководитель регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Бочарова.
Она также отметила, что в этом году краевой бюджет выделяет 11 млн рублей на то, чтобы к нацпроекту присоединились предприятия малого и среднего бизнеса — которые не подходят под федеральные критерии отбора, но имеют потенциал по наращиванию выручки и увеличению производственных мощностей.
 
Читайте также:
«Делси» научат экономно мариновать селедку

Компания занялась бережливым производством. Сейчас она внедряет его принципы на одной из своих линий.

Комбинат «Волна» продолжает модернизировать производство

ООО «Комбинат «Волна» (дочка «Сибцем») продолжает модернизацию производства и тюнинг технологических процессов согласно правилам бережливого производства.

Железногорскую ТОСЭР расширят за счет дополнительной земли

Это нужно для запуска новых инвестпроектов.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублейОснователь «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей
  • Арестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в КрасноярскеАрестован экс-руководитель компании, которая занималась проектом метро в Красноярске
  • «Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%«Аэрофлот» продлил распродажу билетов из Красноярска со скидками до 60%
  • В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспортаВ Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
  • Реки и озера близ Красноярска непригодны для купанияРеки и озера близ Красноярска непригодны для купания
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.