С нацпроекта «Производительность труда» сняли отраслевые ограничения

Теперь к нему смогут подключиться компании независимо от вида деятельности, но с определенной выручкой.

Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» теперь смогут системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей независимо от вида деятельности. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

Ранее подключиться к нацпроекту могли только компании, которые работают в сфере транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или занимаются обрабатывающим производством. Доля иностранного участия не могла превышать 50%. Теперь эти ограничения сняты.

Напомним, что суть нацпроекта «Производительность труда» во внедрение в жизнь предприятий принципов бережливого производства, а также оптимизация многих бизнес-процессов, что позволяет кратно увеличить объем выпускаемой продукции.

В Красноярском крае уже 79 предприятий являются участниками нацпроекта. Снятие ограничений по отраслям экономики привлечет к внедрению бережливого производства еще больше компаний края», — уверена руководитель регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Бочарова.

Она также отметила, что в этом году краевой бюджет выделяет 11 млн рублей на то, чтобы к нацпроекту присоединились предприятия малого и среднего бизнеса — которые не подходят под федеральные критерии отбора, но имеют потенциал по наращиванию выручки и увеличению производственных мощностей.

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