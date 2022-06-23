«Делси» научат экономно мариновать селедку

Компания занялась бережливым производством. Сейчас она внедряет его принципы на одной из своих линий.

Компания «Делси», производящая пресервы из рыбы и морепродуктов, стала участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в телеграм-канале центра «Мой бизнес», который и курирует наупроект в Красноярском крае.

Пилотным потоком для работы экспертов на предприятии станет выпуск маринованной сельди. Эксперты-аналитики Регионального центра компетенций [подразделение „Моего бизнеса“] будут проводить измерения, находить различные виды производственных потерь и устранять их», — рассказали в центре.

Задача — как минимум удвоить скорость процессов на этой линии.

Напомним, участие в нацпроекте и работа экспертов для компаний бесплатны. Узнать все подробности можно на портале проекта .

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Внедрение инструментов бережливого производство проводилось в рамках нацпроекта «Производительность труда».