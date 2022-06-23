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«Делси» научат экономно мариновать селедку

«Делси» научат экономно мариновать селедку
Иллюстрация: t.me/PRObusiness_region24

Компания занялась бережливым производством. Сейчас она внедряет его принципы на одной из своих линий.

#НОВОСТИ
Компания «Делси», производящая пресервы из рыбы и морепродуктов, стала участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в телеграм-канале центра «Мой бизнес», который и курирует наупроект в Красноярском крае.
Пилотным потоком для работы экспертов на предприятии станет выпуск маринованной сельди. Эксперты-аналитики Регионального центра компетенций [подразделение „Моего бизнеса“] будут проводить измерения, находить различные виды производственных потерь и устранять их», — рассказали в центре.
Задача — как минимум удвоить скорость процессов на этой линии.
 
Напомним, участие в нацпроекте и работа экспертов для компаний бесплатны. Узнать все подробности можно на портале проекта.
 
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Автор: Петр Савельев
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