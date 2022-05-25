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Комбинат «Волна» продолжает модернизировать производство

Комбинат «Волна» продолжает модернизировать производство
Иллюстрация: пресс-служба ООО «Комбинат «Волна»

ООО «Комбинат «Волна» (дочка «Сибцем») продолжает модернизацию производства и тюнинг технологических процессов согласно правилам бережливого производства.

#БИЗНЕС

В целях оптимизации логистической системы по транспортировке полуфабрикатов и готовой продукции участок распиловки и форматно-раскроечный центр перенесены из строения #37 в здание #30.

Форматно-раскроечный центр был приобретен в 2019 для распиловки продукции разных размеров по спецзаказам и первоначально установлен в строении #37, возле линии покраски. Это доставляло проблемы. Для распила приходилось завозить полуфабрикаты из цеха #30, резать его, часть отправлять на покраску, часть отправлять в стопы для последующей транспортировки. Остатки материалов накапливались и загромождали территорию.

Ситуация требовала выстраивания более эффективной логистической цепочки.

В феврале 2022 из строения #30 была вывезена упаковочная линия восьмиволнового шифера, в мае на ее месте образован участок распиловки, установлен перенесенный из #37 форматно-раскроечный центр.

Старые схемы работы не должны тормозить развитие комбината. Ротация производственных участков позволит повысить производительность труда», — заявил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

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Автор: Петр Савельев
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