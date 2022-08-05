Промышленникам Красноярского края компенсируют проценты по кредитам

Деньги будут выделять и регионального фонда развития промышленности.

Фонд развития промышленности Красноярского края начала принимать заявки на компенсацию расходов промпредприятий по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. Об этом сообщили в правительстве региона.

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, на эти нужды предусмотрено 184 млн рублей, которые выделил федеральный бюджет.

На сегодняшний день за этой мерой поддержки обратились пять предприятий региона, три из которых такую помощь уже получили», — рассказал Ананьев.

Речь идет о красноярском заводе холодильников «Бирюса» и литейно-прессовом заводе «Сегал», которые получили по 2 млн рублей, а также компании «Роспромстрой» — ей дали 1 млн.

Подробнее об условиях предоставления поддержки от регионального фонда развития промышленности можно ознакомиться на сайте местного Минпрома. Дополнительные вопросы можно задать уже самому фонду по телефону +7 (391)205-44-22 или же очно, придя на улицу Матросова, 2 в Красноярске.

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