Фонд развития промышленности создали в Красноярском крае: суммы, сроки, ставки

Сессия ЗС поддержала соответствующие изменения краевого законодательства и увеличила размер фонда.

В Красноярском крае создали Фонд развития промышленности. Соответствующий закон во втором чтении приняли на сессии регионального Заксобрания.

Суть деятельности фонда: выдача льготных займов промышленным предприятиям совместно с федеральным Фондом развития, в пропорции 70/30, где 30 — это краевые деньги в процентах от общей суммы кредита. Ставка: 1% или 3% годовых.

От чего будет зависеть ставка, коков будет порядок выдачи займов и когда их начнут выдавать, пока неизвестно. В Министерстве промышленности пообещали рассказать об этом чуть позже.

Напомним, что о планах создания краевого фонда развития промышленности стало известно в середине марта этого года. Правда, тогда его размер заявлялся в 30 млн рублей. Но потом губернатор края Александр Усс пообещал увеличить его 1 млрд рублей. В итоге эту сумму и предусмотрели в бюджете.

Обновлено в 11:02: Как рассказали DK.RU в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, размер займов, выдаваемых региональным Фондом развития промышленности, будет составлять 20-100 млн рублей. Ставки и другие условия будут зависеть от сферы, в которой реализуется проект. Всего предусмотрено четыре варианта:

«Проекты развития» - программа предназначена для проектов, направленных на импортозамещение; внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Срок займа – до 5 лет. Под 1% - 3 % годовых. 1% годовых устанавливается в первые три года при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО), а также при покупке российского оборудования на сумму более 50% от суммы займа. Предусмотрено до 3 лет освобождение от уплаты основного долга. Предусмотрено софинансирование инвестора в размере не менее 50% бюджета проекта, в том числе не менее 15% от суммы займа за счет собственных средств или средств акционеров. Критерий эффективности – объем производства продукции более 50% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства; «Комплектующие изделия» - Программа предназначена для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий. Срок займа – до 5 лет. Под 1% - 3 % годовых. 1% годовых устанавливается в первые три года. Предусмотрено до 3 лет освобождение от уплаты основного долга. Предусмотрено софинансирование инвестора в размере не менее 20% бюджета проекта. Критерий эффективности – объем производства продукции более 30% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства; «Производительность труда» - программа предназначена для финансирования проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях (в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Срок займа – до 5 лет. Под 1% годовых. Предусмотрено до 3 лет освобождение от уплаты основного долга. Предусмотрено софинансирование инвестора в размере не менее 20% бюджета проекта. Критерий эффективности – Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10%,15% и 30% по результатам 1, 2, 3 годов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году; «Проекты лесной промышленности» - программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или) модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями. Срок займа – до 3 лет. Под 1% - 3 % годовых. 1% годовых устанавливается при покупке российского оборудования на сумму более 50% от суммы займа. Предусмотрено до 1 года освобождение от уплаты основного долга. Предусмотрено софинансирование инвестора в размере не менее 20% бюджета проекта. Критерий эффективности – объем производства продукции более 50% от суммы займа в год, начиная со второго года промышленной эксплуатации оборудования.

Когда фонд начнет выдавать займы, в министерстве пообещали уточнить позже.

Обновлено в 12:51: В Минпромышленности края рассказали, что выдавать льготные займы из Фонда развития промышленности региона начнут в июне этого года.

Но бизнес уже сейчас может оценить соответствие своих инвестиционных проектов критериям программ, поддерживаемых региональным Фондом, и начать готовить бизнес-план. Ознакомиться с критериями отбора проектов можно на сайте федерального Фонда развития промышленности в разделе проекты с региональными фондами, в этом же разделе представлены шаблоны (формы) рекомендованного бизнес-плана», — добавили в министерстве.

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