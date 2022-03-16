В Красноярском крае создадут фонд развития промышленности

Суть его работы будет сводится к выдаче займов на инвестпроекты. Часть денег будет давать федерация, остальное — регион.

Государственный фонд развития промышленности будет создан в Красноярском крае. Его появление согласовал комитет по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания региона.

В крае появляется фонд развития промышленности, из которого будут софинасироваться инвестиционные проекты под льготный процент (1%-3%) совместно с федеральным фондом развития промышленности», — рассказал председатель комитета Егор Васильев.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев пояснил, что фонд будет предоставлять займы на срок до пяти лет. Их размер будет составлять 20-50 млн рублей. Большую часть суммы — до 70% — будут выделять федералы. Получить такой заём можно будет на реализацию инвестиционного проекта в обрабатывающей промышленности.

Когда фонд будет создан и заработает, пока не сообщается. Как и то, из каких средств он будет формироваться.

Читайте также:

Александр Сиваев: будущее за развитием преференциальных территорий О том, что предлагают предприниматели для развитиярегиона, рассказывает Александр Сиваев, председатель комитета по инвестиционной политике СППКК, генеральный директор индустриального парка «КрасныйЯр»

Анна Гарнец: «Задача министерства экономики — обеспечить балансировку развития региона»

Анна Гарнец, наверное, стала самым обсуждаемым министром краевого правительства за последние годы: появление на одном из ключевых постов молодой женщины вызвало настоящую бурю.

Жизнь в ресурсе - Юрий Лапшин об экономике Красноярского края

Противопоставление экономики сырьевого типа и всесторонне развитой экономики существует давно, но давайте признаем: существует скорее в области теоретических рассуждений.