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В Красноярском крае создадут фонд развития промышленности

В Красноярском крае создадут фонд развития промышленности
Иллюстрация: pixabay.com

Суть его работы будет сводится к выдаче займов на инвестпроекты. Часть денег будет давать федерация, остальное — регион.

#НОВОСТИ
Государственный фонд развития промышленности будет создан в Красноярском крае. Его появление согласовал комитет по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания региона.
В крае появляется фонд развития промышленности, из которого будут софинасироваться инвестиционные проекты под льготный процент (1%-3%) совместно с федеральным фондом развития промышленности», — рассказал председатель комитета Егор Васильев.
Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев пояснил, что фонд будет предоставлять займы на срок до пяти лет. Их размер будет составлять 20-50 млн рублей. Большую часть суммы — до 70% — будут выделять федералы. Получить такой заём можно будет на реализацию инвестиционного проекта в обрабатывающей промышленности.
 
Когда фонд будет создан и заработает, пока не сообщается. Как и то, из каких средств он будет формироваться.
 
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Автор: Петр Савельев
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