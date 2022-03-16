В Красноярском крае создадут фонд развития промышленности
Суть его работы будет сводится к выдаче займов на инвестпроекты. Часть денег будет давать федерация, остальное — регион.
В крае появляется фонд развития промышленности, из которого будут софинасироваться инвестиционные проекты под льготный процент (1%-3%) совместно с федеральным фондом развития промышленности», — рассказал председатель комитета Егор Васильев.
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