Жизнь в ресурсе - Юрий Лапшин об экономике Красноярского края

Противопоставление экономики сырьевого типа и всесторонне развитой экономики существует давно, но давайте признаем: существует скорее в области теоретических рассуждений.

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края:

Любой управленец-практик понимает, что истина в этом вопросе находится посередине.

С моделью «сырьевая экономика» понятно: речь идет о конъюнктурной зависимости и возникающем дисбалансе в отраслевом и территориальном развитии. Само словосочетание «сырьевая экономика» приобрело явную негативную коннотацию.

С другой стороны, «всесторонне развитая, инновационная, технологичная экономика» — напротив, слишком идеализированное понятие, если под этим мы подразумеваем отказ от развития ресурсной базы. Глупо отказываться от того, чем одарила нас природа. Это наш конкурентный фактор. Наши металлы, энергоносители, лес, зерно и так далее нужны стране, нужны всему миру, они используются в производстве высокотехнологичной продукции.

Поэтому фиксируем первый тезис: никогда (в обозримой перспективе) Красноярский край не перестанет быть ресурсным регионом. Как говорят сегодня модные бизнес-тренеры, «мы в ресурсе».

Здесь если что-то и изменится, то лишь акценты. Сегодня, например, актуальны ESG-тренды. Мы видим, что современные требования растут, и крупный (в нашем случае — добывающий) бизнес переходит на новые стандарты социальной, экологической и корпоративной ответственности. Это касается и модернизации действующих производств, и запуска новых крупных проектов, которые основаны на применении новых технологий и принципов бережливого производства.

Все крупные инвестпроекты, которые реализуются сегодня в крае, имеют высокотехнологичную основу — Восток Ойл, Северная звезда, проекты «Норникеля», РУСАЛА, «Полюса», «Полиметалла», Segezha group и Rockwell Capital. Такой «ресурсной экономики» стесняться уже не нужно. Другое дело, что, имея фору в виде условной ресурсной ренты, мы обязаны трансформировать ее в инструмент дальнейшей диверсификации краевой экономики, развития инновационных и высокотехнологичных производств в секторах среднего и малого бизнеса.

Ровно такую задачу ставит сегодня губернатор края — преодоление «голландской болезни» возможно через развитие экономических институтов, нацеленных на создание продукции высоких переделов и дополнительной добавленной стоимости на территории региона.

Как яркий пример — создание особой экономической зоны «Технологическая долина». Причем если сначала она позиционировалась как центр развития производств высоких переделов алюминия, то сегодня первые заявки и первые статусы резидентов получили несколько машиностроительных предприятий.

В целях устранения территориальных диспропорций экономического развития мы приняли новую краевую госпрограмму с прямолинейным названием «Комплексное развитие территорий». Это не что иное, как бюджетная поддержка проектов локальной экономики в тех городах и районах, где приняты муниципальные комплексные проекты развития. Там, где есть активность, идеи, инициативы, мы готовы дополнительно вкладываться в развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Надо признать, что в части усилий государства поддержка средней и малой экономики более трудозатратна. Проще помочь в реализации проектов паре-тройке крупных холдингов и получить понятный, осязаемый эффект в виде дополнительных рабочих мест и налоговых отчислений. Но это вопрос не только диверсификации экономики, но и в ряде случаев (особенно в территориях или в сельском хозяйстве) — вопрос социальной стабильности.

Поддержка крупного бизнеса (а она также оказывается в крае через создание спецрежимов, сопровождение проектов, налоговые льготы и т. д.) косвенно решает задачи развития смежной малой экономики. Имею в виду кооперацию с краевым бизнесом и локализацию производств. Губернатор края подчеркивает, что фронтальное развитие края можно обеспечить только в сотрудничестве с экономическими драйверами, которыми являются наши лидирующие ресурсные компании. Это не поменяет черное на белое, не превратит Красноярский край в Кремниевую долину, но существенно изменит соотношение долей добывающего сектора и высокотехнологичной экономики.