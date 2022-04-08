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Дефицит бюджета Красноярского края после весенней корректировки вырос почти втрое

Дефицит бюджета Красноярского края после весенней корректировки вырос почти втрое
Иллюстрация: pixabay.com

Главному финансовому документу региона существенно увеличили расходную часть. Доходная же изменилась лишь не намного.

#НОВОСТИ
Расходы бюджета Красноярского края в 2022 году выросли на 37,2 млрд рублей, а доходы — на 477,5 млн. Такую корректировку приняли депутаты регионального Законодательного собрания.
 
Прибавка в расходах пойдет на:
  • повышение зарплат бюджетникам (с 1 июля их проиндексируют на 8,6%);
  • крупные инфраструктурные проекты (например, реконструкция перронов аэропорта, строительство дороги по ул. Елены Стасовой в Красноярске и т.п.);
  • увеличение Бюджета развития (приобретение 600 автомобилей, ремонт и строительство капитальных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, ремонт и строительство дорог (развязок) в территориях и т.п.);
  • жилье детям-сиротам, обновление медоборудования в пяти крупных красноярских клиниках, льготное лекарственное обеспечение жителей края и т.д.
После корректировки бюджета, его доходы увеличились до 310,5 млрд рублей, а расходы — до 367 млрд. Таким образом дефицит бюджета теперь составляет 56,5 млрд рублей против 19,6 млрд в начале года. Покрыть его власти намерены за счет остатков 2021 года, налоговые доходы которого оказались выше плановых на треть.
 
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Автор: Петр Савельев
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