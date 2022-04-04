В Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки краевой экономики

Губернатор региона Александр Усс провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Обсудили несколько вопросов.

Главными стали темы продовольственного рынка и рынка труда в регионе. Уделили внимание и мерам поддержки краевых предприятий в условиях санкций.

В правительстве края рассказали, что провели анкетирование среди основных организаций края. Данные показали, что ситуация в регионе устойчивая.

Промышленные предприятия работают без сбоев, по намеченным ранее программам. Уровень загрузки мощностей сейчас около 90 %.

Кроме того, в правительстве края следят и за ситуацией на рынке продовольствия. Там отмечают: дефицита товаров нет, полки магазинов пополнятся ежедневно. Однако в регионе все еще сохраняется рост цен на некоторые виды продовольствия.

В целом запас продовольствия в крае сформирован по итогам прошлого сельхозгода, тогда в России собрали высокий урожай сахарной свеклы, гречихи, продовольственного зерна и других культур.

Не отметили специалисты и увеличения безработицы — ситуация на рынке труда остается стабильной.

В правительстве края заявили, что введённые меры поддержки экономики работают эффективно, но останавливаться на это власти не станут.

«Нам нужно расширить список и подготовить второй пакет мер поддержки. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — дал поручение правительству Александр Усс.

Ранее DK.RU рассказывал, что Красноярский края оказался в числе лидеров по антикризисным мерам.

Регион занял третью строчку рейтинга антикризисных мер, который опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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