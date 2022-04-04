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В Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки краевой экономики

В Красноярском крае готовят второй пакет мер поддержки краевой экономики
Иллюстрация: krskstate.ru

Губернатор региона Александр Усс провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Обсудили несколько вопросов.

#НОВОСТИ

Главными стали темы продовольственного рынка и рынка труда в регионе. Уделили внимание и мерам поддержки краевых предприятий в условиях санкций.

В правительстве края рассказали, что провели анкетирование среди основных организаций края. Данные показали, что ситуация в регионе устойчивая.

Промышленные предприятия работают без сбоев, по намеченным ранее программам. Уровень загрузки мощностей сейчас около 90 %.

Кроме того, в правительстве края следят и за ситуацией на рынке продовольствия. Там отмечают: дефицита товаров нет, полки магазинов пополнятся ежедневно. Однако в регионе все еще сохраняется рост цен на некоторые виды продовольствия.

В целом запас продовольствия в крае сформирован по итогам прошлого сельхозгода, тогда в России собрали высокий урожай сахарной свеклы, гречихи, продовольственного зерна и других культур.

Не отметили специалисты и увеличения безработицы — ситуация на рынке труда остается стабильной.

В правительстве края заявили, что введённые меры поддержки экономики работают эффективно, но останавливаться на это власти не станут.

«Нам нужно расширить список и подготовить второй пакет мер поддержки. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — дал поручение правительству Александр Усс.

Ранее DK.RU рассказывал, что Красноярский края оказался в числе лидеров по антикризисным мерам.

Регион занял третью строчку рейтинга антикризисных мер, который опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

 

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Автор: Юлия Тарабан
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