Фонд развития промышленности Красноярского края увеличат до миллиарда

Изначально его размер планировался в разы меньше, но ко второму чтению закона о его создании обещали увеличить.

Размер фонда развития промышленности Красноярского края может составить 1 млр рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс.

Мы приняли решение увеличить возможный объем создаваемого в крае ФРП до 1 млрд рублей. Фонд поможет поддержать предложения бизнеса по развитию действующих и созданию новых производств в сферах, которые пока остаются неохваченными. Это важно для развития внутреннего производства и импортозамещения в условиях санкций», — сказал он.

О планах создать в крае такой фонд стало известно в середине марта, а через несколько дней соответствующий закон приняли в первом чтении на сессии регионального Заксобрания. Тогда размер фонда был заявлен в 30 млн рублей.

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