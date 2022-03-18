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Размер Фонда развития промышленности Красноярского края составит 30 млн рублей

Размер Фонда развития промышленности Красноярского края составит 30 млн рублей
Иллюстрация: pixabay.com

Сессия регионального Заксобрания поддержала идею создания в крае Фонда развития промышленности.

#НОВОСТИ
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края в первом чтении приняли поправки в закон «О промышленной политике в Красноярском крае», суть которых в том, что в регионе будет создан Фонд развития промышленности, сообщает пресс-служба парламента.
 
Фонд будет субсидировать предприятия, работающие на импортозамещение в условиях экономических санкций. Таким компаниям он будет предоставлять займы в 20-50 млн рублей на срок до пяти лет по ставке 1%-3% годовых. По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, до 70% от суммы будет идти из федерального фонда, остальные — из регионального.
 
Размер фонда пока утвердили в 30 млн рублей, но ко второму чтению его обещают увеличить. Деньги будут выделяться ежегодно.
Также в крае снова запустят механизм СПИК — специальных инвестиционных контрактов. Заключать такие контракты будут с компаниями, которые развивают в крае высокотехнологичные производства.
В СПИК 2.0 попадают только производства необходимых современных технологий и для них открываются налоговые льготы, упрощенные процедуры госзакупок, ускоренная амортизация и много иных мер поддержки. Фонд развития промышленности позволит докапитализировать отдельные проекты. Все это как раз сейчас необходимо», — сказал на сессии председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
Ко второму чтению, в ряду прочего, к закону обещают добавить порядок и методику отбора предприятий для заключения СПИК и поддержке из фонда.
 
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Автор: Петр Савельев
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