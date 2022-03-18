Размер Фонда развития промышленности Красноярского края составит 30 млн рублей
Сессия регионального Заксобрания поддержала идею создания в крае Фонда развития промышленности.
В СПИК 2.0 попадают только производства необходимых современных технологий и для них открываются налоговые льготы, упрощенные процедуры госзакупок, ускоренная амортизация и много иных мер поддержки. Фонд развития промышленности позволит докапитализировать отдельные проекты. Все это как раз сейчас необходимо», — сказал на сессии председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.
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