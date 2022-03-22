В Красноярском крае предпримут меры для сохранения экономики
Губернатор края Александр Усс подписал указ о первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края, который предусматривают реализацию мероприятий в нескольких сферах.
Так, будут реализованы организационные, административные, финансовые, налоговые и социальные мероприятия
Прежде всего — мониторинг цен. За этим будет следить правительство края. Кроме того, власти будут мониторить ситуацию на рынке труда.
Помогут и предпринимателей. Так, будет снижена налоговая нагрузка и появится отсрочка уплаты аренды на имущество, если оно находится в государственной собственности.
Предпринимателям также окажут финансовую поддержку через региональную микрофинансовую организацию и фонд развития промышленности.
Кроме того, бизнесменам будут помогать в сбыте продукции, а также предоставлении займов на льготных условиях и государственной поддержке инвестиционных проектов.
Что касается импортных товаров, продукции лесозаготовки, деревообработки и сельхозпродукции, то тут красноярской таможне поручено рассмотреть возможность сокращения сроков прохождения таможенных процедур.
Кроме того, указ губернатора обязывает разработать правовые нормы, по которым можно будет вносить изменения в действующие контракты по закупке товаров, работ или услуг для государственных нужд.
Что касается работы контрольно-надзорных органов, тут предприниматели смогут выдохнуть — указом губернатора поручено отменить запланированные на 2022 год плановые и внеплановые проверки.
Ранее DK.RU сообщал,что господдержку малого и среднего бизнеса адаптируют под сегодняшние условия. По оценкам экспертов, сегодня малый и средний бизнес России оказался в сложных условиях. И без мер поддержки государства и финансовых институтов не обойтись.
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