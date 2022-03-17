«Без выходных и проходных»: правительство Красноярского края будет работать 24/7
Такое поручение чиновникам дал губернатор Александр Усс. 24/7 – это без выходных и отпусков. И все для того, чтобы выработать необходимые действия по поддержанию экономики в условиях санкций.
Как рассказал председатель краевого правительства Юрий Лапшин, на уровне министерств и ведомств созданы специальные комиссии, которые занимаются круглосуточным мониторингом состояния дел в отраслях. В том числе, комиссии по анализу ситуации на рынке труда, по продовольственному обеспечению, по подготовке к посевной, мониторингу цен и так далее.
Это позволяет в реальном времени реагировать на вызовы, которые возникают практически каждый день», - пояснил Юрий Лапшин
Премьер-министр уточнил, что в числе приоритетных задач – своевременная выплата зарплаты бюджетникам, оказание социальной поддержки жителям края и финансирование всех запланированных строек (речь идет в первую очередь о социальных объектах).
Напомним, в регионе создан оперативный штаб, задача которого – разработать план действий по поддержанию экономики края в условиях санкций.
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