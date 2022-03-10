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Красноярский бизнес получил доступ к льготным кредитам

Красноярский бизнес получил доступ к льготным кредитам
Иллюстрация: pixabay.com

В крае сейчас действует несколько антикризисных программ льготного кредитования от Банка России и Корпорации МСП.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае начали действовать несколько новых программ льготного кредитования для бизнеса, рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Первая из них запущена Корпорацией МСП. По ней предприниматели могут получить до 50 млн рублей на срок до пяти лет на приобретение в лизинг необходимого им оборудования. Ставки по этим займам находятся на уровне 6% годовых при покупке отечественных устройств и 8% — для импортных. Подробнее — на сайте Корпорации МСЧ. Там же можно подать заявку.
 
Помимо этого Корпорация совместно с Банком России снова начала выдавать льготные кредиты представителям МСБ по ставке до 8,5% годовых. Получить их можно до конца марта в одном из 61 банка, которые участвуют в программе. Вопросы по взаимодействию с банками можно задать здесь.
Общий объём средств, выделенных на кредитование по этой программе, составляет 60 млрд рублей. И важно, что для предпринимателей доступно не только получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов на таких же условиях», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
Также ряд банков уже начал выдавать кредиты по новым антикризисным льготным программам Банка России. Ставки здесь дл малых предприятий не выше 15% годовых, а для средних — не выше 13,5% годовых. Срок кредита — один год. Первая часть этой программы (ПСК «Оборотная») уже стартовала, а вторая (ПСК «Инвестиционная») будет запущена 16 марта. Срок действия: до 30 декабря 2022 года. Список банков пока полностью не утвержден. Подробнее здесь.
 
Добавим, что на региональном уровне предприниматели Красноярского края могут воспользоваться льготными микрозаймами от 3% до 9,5% годовых в центрах «Мой бизнес».
 
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Автор: Петр Савельев
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