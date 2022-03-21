Красноярским IT-предпринимателям дадут денег на искусственный интеллект

Размер гранта — от 3 до 20 млн рублей. Выдавать их будут через конкурс, который проводит федеральный Фонд содействия инновациям.

В Красноярском крае стартовал прием заявок на конкурсы проектов в области искусственного интеллекта. Организатором является Фонд содействия инновациям.

Речь идет о конкурсах «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ», «Код-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ». К рассмотрению принимаются проекты, работающие с использованием технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи, интеллектуальных систем поддержки принятия решений и т.п.

Подробнее о конкурсах можно узнать на сайте ФСИ . Здесь же можно подать заявку. В Красноярском крае оператором фонда является Красноярский региональный бизнес-инкубатор. Здесь также готовы проконсультировать предпринимателей и помочь им подготовить заявку.

Подобные конкурсы проводятся давно и их механизм отлажен. Поэтому, в плане доведения денег до предпринимателей, можно сказать, что система отстроена и работает», — говорит лидер красноярской «Точки кипения» Анатолий Сергеев, много лет возглавлявший ассоциацию технологических компаний «ИТЭРА».

По его словам, основная проблема таких конкурсов состоит в том, что в стране нет как такового заказа на подобные проекты. Иными словами, разработанные на грантовые деньги решения часто уходят в стол.

Плюс к этому, система контролирует только освоение денег. А то, какой эффект разработки оказали на экономику страны (или региона) и были ли внедрены вовсе, никак не отслеживается», — добавляет Сергеев.

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