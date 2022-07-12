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ИТ-компании смогут компенсировать 80% своих рекламных расходов

ИТ-компании смогут компенсировать 80% своих рекламных расходов
Иллюстрация: pixabay.com Автор:Tumisu

Гранты на возмещение 80% затрат компаний на размещение рекламы будет выдавать Российский фонд развития информационных технологий в рамках новой программы поддержки ИТ-компаний.

#НОВОСТИ

Участвовать в программе, которая стартовала уже в этом месяце, смогут ИТ-компании, которые являются правообладателями продуктов, находящихся в реестре отечественного ПО, а также ИТ-компании, оказывающие услуги в ИТ-отрасли.

Компании, которые намерены участвовать, могу направить уведомление об этом на сайт РФРИТ.

При этом размещать рекламу разрешается только на аккредитованных рекламных площадках.

«Срок рекламной кампании должен составлять от 1 до 3 месяцев. Сейчас в списке на сайте фонда несколько компаний, но реестр будет постепенно пополняться, так как отбор площадок еще идет», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Чтобы получить компенсацию рекламных затрат, организации после проведения рекламной кампании должны подать отчет через портал госуслуг или аккредитованное агентство по интернет-маркетингу.

В случае положительного заключения фонд возместит им до 80% расходов на рекламную кампанию.

Отметим, максимальный размер гранта — миллион рублей.

Узнать более подробную информацию том, как подавать уведомления, можно будет уже 13 июля в 16.00 на специальном вебинаре, который проведет фонд развития информационных технологий.

Чтобы стать участником онлайн-мероприятия, нужно зарегистрироваться.

Ранее DK.RU сообщал, что ИТ-компании Красноярского края могут получить гранты на доработку, масштабирование или вывод на зарубежные рынки своих продуктов.

Сумма гранта составит до 20 млн рублей при условии софинасирования в размере не менее 25% от суммы гранта. 

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Автор: Юлия Тарабан
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