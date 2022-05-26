Красноярских ИТ-предпринимателей позвали за грантами на коммерциализацию

Максимальная сумма гранта составит 20 млн рублей на срок до двух лет. Но нужно будет и софинансирование.

ИТ-компании Красноярского края могут получить гранты на доработку, масштабирование или вывод на зарубежные рынки своих продуктов, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Сумма гранта составит до 20 млн рублей при условии софинасирования в размере не менее 25% от суммы гранта. Деньги будут выдавать на 12, 18 и 24 месяца.

Претендовать на них смогут малые и микрокомпании, включенные в Единый реестресубъектов малого и среднего предпринимательства.

Приоритет будет у проектов с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и большим плановым объемом выручки. При рассмотрении конкурсных заявок экспертное жюри будет ориентироваться на соответствие проекта приоритетным направлениям грантовой поддержки по разработке, применению и коммерциализации российских ИТ-решений», — пояснили в Минцифре.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь . Проводит его Фонд содействия инновациям.

Заявки принимаются до 10:00 по московскому времени 4 июля 2022 года через систему АС Фонд-М .

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