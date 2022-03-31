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В Красноярске обсудили меры поддержки IT-отрасли

В Красноярске обсудили меры поддержки IT-отрасли
Иллюстрация: pixabay.com

О том, как помочь IT-отрасли, специалисты говорили на конференции «Взаимодействие бизнеса, муниципалитетов и некоммерческого сектора в социально-экономическом развитии территорий».

#НОВОСТИ

Среди участников были представители власти, муниципалитетов, коммерческих компаний. Часть спикеров присоединились к конференции онлайн.

Некоторые меры, которое помогут IT-отрасли, уже оформлены в постановлении Правительства РФ: так, ИТ-компании освободят от плановых проверок на три года, некоторые специалисты смогут рассчитывать на отсрочку от армии.

Министр цифрового развития края Николай Распопин также рассказал о нововведениях в федеральных грантовых конкурсах Российского фонда развития информационных технологий.

Одним из ключевых является изменение пропорции софинансирования с 50/50 на 20/80. Т.е., теперь средства гранта составят 80%, софинансирование победителя — 20%.

Также продолжится реализация программы по цифровизации малого и среднего бизнеса, где предприниматели могут купить отечественное ПО со скидкой 50%.

Отбор новых ИТ-компаний в программу, которая реализуется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии», стартует уже в следующем месяце.

Все меры поддержки IT-отрасли будут размещены на специальном сайте, который Минцифры РФ запустит в ближайшее время.

Отметим, власти края предпринимают все необходимые меры, чтобы преодолеть кризисную ситуацию в экономике региона, которая возникла после введения антироссийских санкций.

Так, глава региона Александр Усс уже подписал указ об антикризисных изменениях законодательства

Ране DK.RU сообщал, что правительство Красноярского края дополнительно выделило 50 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

Основная часть этих денег пойдет на обеспечение выдачи нового льготного микрозайма центром «Мой бизнес».

 

Автор: Юлия Тарабан
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