МТС набирает новых сотрудников в Красноярске
МТС объявляет о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений.
В филиале МТС по Красноярскому краю открыты более десяти вакансий, часть из них по продажам сложных цифровых продуктов.
В частности, в красноярском офисе МТС ждут следующих специалистов:
- регионального менеджера по продажам сложных технических продуктов;
- специалиста по продажам облачных решений;
- старшего инженера эксплуатации радиоподсистемы.
В компании стоит задача по развитию экосистемы цифровых сервисов МТС, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами в масштабах всей страны и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
Всего по стране более тысячи вакансий МТС открыто в региональных подразделениях. На работу в компании могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры МТС.