МТС набирает новых сотрудников в Красноярске

МТС объявляет о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений.

В филиале МТС по Красноярскому краю открыты более десяти вакансий, часть из них по продажам сложных цифровых продуктов.

В частности, в красноярском офисе МТС ждут следующих специалистов:

регионального менеджера по продажам сложных технических продуктов ;

; специалиста по продажам облачных решений ;

; старшего инженера эксплуатации радиоподсистемы .

В компании стоит задача по развитию экосистемы цифровых сервисов МТС, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами в масштабах всей страны и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.