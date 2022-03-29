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МТС набирает новых сотрудников в Красноярске

МТС набирает новых сотрудников в Красноярске
Иллюстрация: pixabay.com

МТС объявляет о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ
В филиале МТС по Красноярскому краю открыты более десяти вакансий, часть из них по продажам сложных цифровых продуктов.
 
В частности, в красноярском офисе МТС ждут следующих специалистов:
  • регионального менеджера по продажам сложных технических продуктов;
  • специалиста по продажам облачных решений;
  • старшего инженера эксплуатации радиоподсистемы.
В компании стоит задача по развитию экосистемы цифровых сервисов МТС, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами в масштабах всей страны и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании», — отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
Всего по стране более тысячи вакансий МТС открыто в региональных подразделениях. На работу в компании могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры МТС.
Автор: Петр Савельев
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