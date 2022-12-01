Биржу Atomyze открыли для частных инвесторов

Ранее сделки на платформе проводились только между компаниями. Но теперь они доступны и физлицам.

На платформе Atomyze провели первую в России сделку по приобретению цифровых финансовых активов частным лицом. Об этом рассказали в пресс-службе биржи.

Биржа Atomyze была создана в 2019 международной группой инвесторов, в которую также входили «Интеррос» и Global Palladium Fund. В ряду прочего на площадке планировалось выпускать ЦФА — токены — обеспеченные металлами, которые производит «Норникель» (36% принадлежит «Интерросу»).

Первые палладиевые токены были размещены на Atomyze в декабре 2020. Позже стало известно, что «Норникель» планирует продавать по такой форме и углероднонейтральный никель, производство которого было запущено в середине 2021.

В связи с введением принципов ESG очень важным становится контроль цепочек поставок на каждом жизненном цикле движения товара. И мы, как производитель никеля, заинтересованы в том, чтобы наш металл покупали компании, которые хотят, чтобы он соответствовал этим стандартам», — говорил тогда генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин.

Однако до сего момента сделки по металлическим токенам были доступны только корпоративным игрокам — частные инвесторы такой возможности не имели. И это касается не только Atomyze, но и всех площадок, где торгуются ЦФА.

Atomyze первым открыл доступ к этому инструменту для широкой розничной аудитории. Проведенная сделка иллюстрирует, как работает вторичная торговля ЦФА. Наполнение этого сегмента повысит ликвидность цифровых финансовых активов. Мы будем расширять партнерскую программу с банками и брокерами, чтобы физические лица могли торговать ЦФА в разных цифровых каналах, включая привычные для них банковские приложения. Это станет драйвером притока массового розничного инвестора на этот рынок», — говорит генеральный директор Atomyze Екатерина Фроловичева.

Партнерами биржи в данной сделке выступили «Вектор Икс» как продавец и «Открытие Инвестиции» как брокер, который привлек инвесторов. Как пояснил генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов, выпущенный ЦФА на палладий предлагает прямую связь с производителем сырья — эмитент гарантирует при погашении выплату полной рыночной стоимости.

Такой подход позволяет получить доход от динамики цены на палладий, не используя производные инструменты. Уверен, что масштабы этих операций будут увеличиваться, а значит будет расти и инвестиционная привлекательность нового продукта», — отметил он.

Добавим, что в этом году платформа Atomyze получила премию «Сделано в России» в номинации «Цифра в жизнь» (ИТ-проекты). Ее вручает журнал «Сноб» уже 11 лет.

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