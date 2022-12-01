«Норникель»: мировой экономике в 2023 не хватит почти миллиона тонн палладия

Ожидается, что снижение предложения будет частично компенсировано падением спроса на этот металл. Но баланс пока не установится.

Дефицит палладия в мировой экономике по итогу 2022 вырастет до 0,6 млн унций, а в 2023 увеличится до 0,8 млн унций. Такие данные приводятся в обзоре рынка никеля и металлов платиновой группы, который на днях опубликовал «Норникель».

По оценкам аналитиков компании, по итогу этого года мировое предложение палладия сократится на 10%. Однако это падение будет частично компенсировано сокращением спроса на этот металл.

Несмотря на то что автомобильный сектор, основной потребитель палладия, восстанавливается быстрее, чем мы ожидали, растущий рынок аккумуляторных электромобилей и умеренное, но сохраняющееся замещение палладия платиной сдерживают развитие рынка палладия. Более того, спрос со стороны электронной и медицинской промышленности в этом году, скорее всего, также сократится», — говорят в «Норникеле».

В компании прогнозируют, что мировой спрос на палладий по итогу 2022 снизится на 4% в годовом исчислении — до 9,5 млн унций.

Что касается платины, то, по прогнозам компании, этот год для сегмента закончится установлением баланса между спросом и предложением. Это связано с сокращением потребления этого металла автомобильной и стекольной промышленностью, а также снижем его добычи в Южной Африке и вторичного производства из отработанных катализаторов.

В 2023 мы ожидаем, что рынок платины вернется к умеренному профициту в размере 0,3 млн унций из-за стабилизации производства в Южной Африке», — рассказали в «Норникеле».

Состояние же рынка никеля, по прогнозам металлургов, останется прежним — т.е. сформировавшаяся ранее тенденция к накоплению профицита этого металла сохранится. Правда, изменится его (профицита) структура.

Исторически профициты рынка были связаны с никелем Class 1, который мог быть поставлен на склады Лондонской биржи металлов, но в 2022–2023 профицит впервые придется на низкосортный никель, в частности на черновой ферроникель и ферроникель, тогда как рынок высокосортного никеля останется сбалансированным», — считают аналитики «Норникеля».

В целом же, профицит никеля по 2022 увеличится до 109 тыс. тонн, а в 2023 — до 110 тыс. тонн.

Стоит отметить, что сам «Норникель» продолжает наращивать объемы производства. Так, по итогу трех кварталов 2022 компанией было произведено 159,2 тыс. тонн никеля (+23% год к году), 317 тыс. тонн меди (+10%), 2,128 млн унций палладия (11%) и 491 тыс. унций платины (6%). Подобная динамика позволяет компании сохранять утвержденные планы и, как следствие, свои обязательства по инвестиционным и экологическим проектам.

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