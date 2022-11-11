«Норникель» планирует вторую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на Atomyze

«Норникель» масштабирует проект по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на долговые обязательства. К ЦФА есть серьезный спрос от инвесторов и крупных компаний, готовых выступить эмитентами.

О том, что «Норникель» работает над второй пилотной сделкой, стало известно на форуме Банка России Finopolis. Это крупнейшая в России площадка, на которой ЦБ собирает лидеров IT-индустрии и финансового рынка. Именно здесь ведущие эксперты обсуждают и анализируют будущее цифровых технологий в финансовом секторе.

По словам директора департамента казначейства «Норникеля» Александра Гаврилова, вторая пилотная сделка — вопрос максимум нескольких месяцев. Первая сделка компании, прошедшая в августе 2022, активизировала спрос на рынке: ряд инвесторов и крупных компаний выразили готовность стать эмитентами.

Напомним, в августе 2022 «Норникель» на партнерской блокчейн-платформе Atomyze выпустил первый цифровой аналог долговых инструментов. Новый финансовый актив получил название New Money Market (NMM).

Таким образом компания протестировала функциональность платформы на этапах эмиссии и обращения ЦФА. Возможно, в будущем «Норникель» сможет полностью перевести бумажный документооборот на блокчейн.

«Норникель» уже добился серьезных успехов в цифровизации активов: финансовыми продуктами могут воспользоваться как инвесторы, так и партнеры компании — крупные товарно-сырьевые производители и трейдеры. Для контрагентов компании сделки с ЦФА — это доступ к финансированию и эффективный инструмент управления оборотным капиталом. Для самого же «Норникеля» это еще один способ управлять собственной, временно свободной ликвидностью.