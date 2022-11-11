Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.11
61,06
61,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель» планирует вторую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на Atomyze

«Норникель» планирует вторую сделку по выпуску цифровых финансовых активов на Atomyze
Иллюстрация: Иллюстрация t.me/nornickel_official

«Норникель» масштабирует проект по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на долговые обязательства. К ЦФА есть серьезный спрос от инвесторов и крупных компаний, готовых выступить эмитентами.

#НОВОСТИ

О том, что «Норникель» работает над второй пилотной сделкой, стало известно на форуме Банка России Finopolis. Это крупнейшая в России площадка, на которой ЦБ собирает лидеров IT-индустрии и финансового рынка. Именно здесь ведущие эксперты обсуждают и анализируют будущее цифровых технологий в финансовом секторе.

По словам директора департамента казначейства «Норникеля» Александра Гаврилова, вторая пилотная сделка — вопрос максимум нескольких месяцев. Первая сделка компании, прошедшая в августе 2022, активизировала спрос на рынке: ряд инвесторов и крупных компаний выразили готовность стать эмитентами.

Напомним, в августе 2022 «Норникель» на партнерской блокчейн-платформе Atomyze выпустил первый цифровой аналог долговых инструментов. Новый финансовый актив получил название New Money Market (NMM).

Таким образом компания протестировала функциональность платформы на этапах эмиссии и обращения ЦФА. Возможно, в будущем «Норникель» сможет полностью перевести бумажный документооборот на блокчейн.

«Норникель» уже добился серьезных успехов в цифровизации активов: финансовыми продуктами могут воспользоваться как инвесторы, так и партнеры компании — крупные товарно-сырьевые производители и трейдеры. Для контрагентов компании сделки с ЦФА — это доступ к финансированию и эффективный инструмент управления оборотным капиталом. Для самого же «Норникеля» это еще один способ управлять собственной, временно свободной ликвидностью.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»Жительница Красноярска поборется за 3 млн рублей в конкурсе «Мисс Офис – 2022»
  • В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропортаВ Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
  • В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центрВ Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр
  • Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.