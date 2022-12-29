«Норникель» подтвердил планы развития на 2023 год

Бюджет развития компания сверстан и готов к реализации. Все проекты, о которых ранее заявляли металлурги, в нем сохранены.

Плановый бюджет «Норникеля» сверстан с сохранением все ключевых проектов. Об этом в интервью телеканалу «Северный город» рассказал руководитель Норильского дивизиона компании Николай Уткин.

Мы ничего не вырезали. Конечно, где-то у нас произошла сдвижка по срокам больших амбициозных проектов. Но это опять же связано с импортозамещением, с той санкционной политикой, которую сегодня все видят», — отметил он в беседе с изданием.

Николай Уткин, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля»

Говоря о сложностях, с которыми столкнулись металлурги, Уткин отметил, что они в большей части касались поставок техники и запчастей к ней. Задачу решили с помощью других производителей.

Мы нашли много аналогов отечественного производства и из дружественных стран. Оперативно привозим сюда часть оборудования, проводим опытно-промышленные испытания. Главная задача 2023 — это сохранить текущее производство и, конечно, закончить все проекты, которые стартовали либо в этом, либо в предыдущие годы», — рассказал топ-менеджер.

Одним из ключевых проектов следующего года для «Норникеля» по-прежнему останется «Серная программа», реализация которого сейчас идет на Надеждинском металлургическом заводе. По словам Уткина, на сегодня там смонтировано уже 80% оборудования. Пусконаладочные работы здесь планируют начать в сентябре 2023.

Также компания не отказывается от своих планов по Медному заводу. Правда, в отличие от «Серной программы», это предприятие было полностью завязано и «заточено» под европейское оборудование. Поэтому сейчас металлурги вынуждены заняться его перепроектированием.

Тем не менее мы не остановили подготовительные работы. У нас на 2023 запланированы земляные работы, и даже фундаменты, мы также сделали уже часть новых газоходов. Мы понимаем, что будем продолжать в 2023 заниматься поиском аналогов и перепроектированием, чтобы в 2027 завод все-таки задышал новой жизнью», — говорит Уткин.

Помимо производственных проектов, «Норникель» в 2023 продолжит поддерживать и развитие самого Норильска. Так, по программе реновации города, начнется строительство еще четырех многоквартирных домов (в добавление к двум, что начали строиться в 2022), а в рамках дополнительных инициатив компании — Ледового дворца и общественного пространства «Башня».

В проекты развития города мы внедряем все лучшее. Учитываем мнение норильчан, которое было зафиксировано в мастер-плане города. К тому же, мы являемся еще и подрядчиками, чтобы все действительно было построено... Важно то, что компания не сворачивает свои амбициозные проекты и планы в производстве, в реновации и в социальном аспекте — мы выполняем обещанное», — резюмировал Николай Уткин.

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В настоящее время идет установка газохода, достигающего четырех метров в диаметре.

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Компания утвердила бюджет на следующий год. В нем предусмотрено финансирование всех ее ключевых проектов.

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