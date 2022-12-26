Объекты «Серной программы» на Надеждинском заводе находятся в высокой степени готовности

В настоящее время идет установка газохода, достигающего четырех метров в диаметре.

Стройка «Серной программы» «Норникеля» на Надеждинском металлургическом заводе вышла на завершающую стадию. Активный этап строительно-монтажных работ здесь стартовал в первом квартале 2020 года. Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодняшний день смонтировано 75% оборудования, на 80% выполнены работы по монтажу металлоконструкций, практически на 100 — бетонные работы.

В настоящее время в основном цехе по производству серной кислоты идет установка титанового газохода. Комплекс таких газоходов общим весом более 75 тонн займет большую часть помещения. Производственная цепочка с их участием будет выглядеть следующим образом: газ из печей после двух этапов охлаждения на выходе попадет в газоход и далее — на мокрые электрофильтры. Там будет происходить доочистка газа, затем по газоходу он попадет на башню смешения, где соединится с кислородом. После этого газ пойдет на сушильные башни для окончательной сушки от влаги для химической реакции с катализатором и абсорбентом. Далее уже конечный продукт цеха — серная кислота — поступит в специальный сборник.

Самый большой фрагмент газохода достигает в диаметре более четырех метров. Производитель сварочно-монтажных работ технологического оборудования и трубопроводов подрядной организации «СТЭП» Артем Молчанов рассказал, как объект доставлялся в цех:

Сложность в том, что мы находимся в замкнутом закрытом контуре и единственная возможность завести в цех газоход через проем во временных воротах почти с газоход размером — четыре метра 300 мм. Получается, что мы „ловим“ эти миллиметры для того, чтобы доставить в цех это важное оборудование и смонтировать его».

Главный цех «Серной программы» включает сразу несколько крупногабаритных агрегатов. Помимо газохода, это 200-тонные теплообменные аппараты в количестве 15 штук, стальная емкость для сбора высококонцентрированной серной кислоты, два блока из шести котлов-утилизаторов весом 31 тонна каждый и др. В общей сложности в цехе уже сосредоточено более 11,5 тыс. тонн металлоконструкций. Параллельно продолжается монтаж трубной обвязки теплообменников, инженерных сетей, основных магистралей оборотной воды, девяти башен сушильно-абсорбционного отделения. Всего же к моменту запуска программы в основном цехе установят 98 единиц оборудования общим весом свыше 6 тысяч тонн.

Другие цеха также находятся в высокой степени готовности. Стройка ведется четырьмя генподрядными организациями, на площадке задействовано 3,5 тысячи человек и свыше 350 единиц техники. Одновременно ведется набор и обучение персонала для эксплуатации будущего экологического производства, которое заработает в 2023 году.

Напомним, после запуска «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 45%. В результате реализации проекта также на Медном заводе общие выбросы уменьшатся до 90%. Сейчас «Норникель» уточняет проектные решения с учетом наилучших и доступных в текущих условиях технологий, после чего приступит ко второму этапу стройки.

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