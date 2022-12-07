Система геотехнического мониторинга «Норникеля» получила премию в сфере промбезопасности

Ее признали лучшим цифровым решением в своей номинации.

Проект «Информационно-диагностическая система для выявления и предотвращения негативных трендов и аварийных ситуаций Норильского промышленного района» получил премию «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Эта премия в 2022 вручалась в 11 раз. Всего на нее претендовало более 350 проектов, из которых в шорт-лист вошло 70. Система геотехнического мониторинга, созданная в Норильском промрайоне была победителем в номинации «Лучшее цифровое решение в промышленной безопасности».

Эту систему начали создавать в 2021. Основная цель: обеспечить постоянный и автоматизированный контроль за состоянием мерзлотных грунтов и сооружений, стоящих на них. Уже к августу того года она прошла апробацию на объектах Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»), после этого ее начали масштабировать на другие промышленные объекты и сам город.

На сегодня она охватывает более 5 000 различных объектов в НПР, что снижает риски возникновения негативных трендов и аварийных ситуаций. И процесс расширения системы продолжается», — рассказали в «Норникеле».

Создание системы геотехнического мониторинга в Норильском промрайоне является частью стратегии, принятой «Норникелем» в 2021. Рассчитана она до 2030. Общий объем инвестиций в ее мероприятия составляет порядка 2 трлн рублей.

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