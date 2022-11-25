Генеральная уборка Норильска добралась до рек

Берег реки Норильская очистят от мусора и разберут заброшенные корабли.

В рамках программы «Чистый Норильск» начали разбирать суда, брошенные на реке Норильской. Первым стал пассажирский катер «Луч».

Всего планируется утилизировать 11 судов, девять из которых, бесхозные. Среди этих кораблей буксиры, катера, теплоходы и сухогрузы — все построены в районе 60-х годов прошлого века. Ранее они использовались для доставки топлива и других грузов, но потом были брошены.

Участок берега, на котором идет уборка, находится в ведении норильского муниципального предприятия «Таймыр», которое участвует в Северном завозе и поставляет грузы в отдаленные поселки. За все время работы здесь скопилось множество мусора, который теперь предстоит убрать. За помощью в этом вопросе местная администрация обратилась к «Норникелю», который безвозмездно включился в процесс.

Работы будут вестись зимой, поскольку в теплое время года тяжелую технику загонять на площадку опасно из-за состояния грунтов у реки. Эту часть берега планируется освободить от мусора до конца года, после чего мы перейдем на другой земельный участок предприятия «Таймыр», — рассказал главный специалист управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала «Норникеля» Олег Чубенко.

В целом, программа «Чистый Норильск» рассчитана на 10 лет. За это время в городе планируют снести около 500 заброшенных зданий, а также убрать порядка 2 млн тонн отходов и 600 тыс. тонн металлолома. Только с начала 2022 в Норильске демонтировали более 80 различных объектов и собрали почти 6 тыс. тонн металлолома.

С каждой своей поездкой я вижу, как состояние города качественно улучшается. Город очень чистый. Город стал светлым, ярким. Прибавилось очень много красок. Восстанавливаются старые объекты. Строятся новые», — отмечал недавно побывавший в Норильске вице-спикер Совета Федерации РФ Николай Журавлев.

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