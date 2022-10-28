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В Норильске началось строительство поликлиники по программе реновации города

В Норильске началось строительство поликлиники по программе реновации города
Иллюстрация: МК «Северный город»

Медучреждение планируют сдать в 2025 году. Деньги на строительство выделил «Норникель».

#НОВОСТИ

В районе Талнах (Норильск) начались работы по подготовке площадки для строительства поликлиники. Заброшенные дома, ранее стоявшие здесь, уже снесены.

Сейчас наша задача подготовить объект непосредственно к строительству, убрать ростверки, произвести демонтаж и передать флаг проектному офису», — рассказал Евгений Волик, главный специалист управления по работе с территориями и благоустройству Заполярного филиала «Норникеля», которое и расчищает территорию.

Параллельно с этим идет проектирование нового здания. По словам руководителя проектного офиса Заполярного филиала «Норникеля» по реализации комплексных мер по развитию Норильска Сергея Шишкунова, на сегодня уже готовы эскиз здания и определено его функциональное зонирование.

Сейчас проектировщики выполняют поэтажные планы с привязкой к существующему участку строительства. Утверждено медико-техническое задание на проектирование. На его основании, в построенном здании будут располагаться стоматологическое отделение, женская консультация, детская и взрослая поликлиники», — рассказал он.

Общий объем финансирование проекта составляет более 2 млрд рублей. Деньги выделил «Норникель». Сдать объект планируют в 2025 году. Точнее можно будет сказать, когда утвердят проект.

Строительство поликлиники в Талнахе ведется в рамках реализации четырехстороннего соглашения между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель». До 2035 года на эти цели будет направлено порядка 120 млрд рублей, большую часть из которых (81,3 млрд) вкладывают металлурги.

Также, в сентябре этого года в Норильске начали строить первые дома по программе реновации. Речь идет о двух девятиэтажках на ул. 50 лет Октября. Сдать их планируют к концу 2024.

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Автор: Петр Савельев
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