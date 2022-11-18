Соцобслуживание Норильска завели в «одно окно»

Новый центр, объединивший несколько соцучреждений города, сможет обслуживать до 6 тысяч человек.

В Норильске открылось новое пространство, в котором буду оказывать социальные услуги горожанам. Оно объединило под своей крышей — Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН), реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» и Центр социальной помощи семье и детям.

Открытие многопрофильного социального объекта после ремонта в Норильске позволит создать единое пространство, где около 6 тыс. наших граждан смогут пользоваться полным перечнем социальных услуг в удобном формате „одного окна“», — сказала присутствовавшая на открытии вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Новый центр расположен в здании бывшего роддома, который переехал в перинатальный центр в 2018. Теперь постройку отремонтировали и привели в порядок.

Центр оснащен самым современным оборудованием и имеет удобную транспортную доступность, что особенно важно в рамках развития комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных групп населения», — говорит Карелова.

Капремонт проводился в рамках программы реновации Норильска, которая была утверждена Советом Федерации два года назад. Общий объем ее финансирования составляет 120 млрд рублей. Основную часть — 81,3 млрд — выделил «Норникель».

Новый центр соцобслуживание стал вторым объектом, построенным в городе по этой программе. Первым было пожарное депо в Оганере. По словам вице-президента «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрея Грачева, на эти два здания потратили 5,9 млрд рублей.

Открытие социального центра — это только начало. Перед нами стоят дальнейшие задачи по развитию города, в том числе строительство новых социальных объектов, большой план по реновации многоквартирных жилых домов», — сказал также побывавший на открытии центра сенатор Николай Журавлев.

В рамках реновации Норильска также планируется построить детский сад на 270 мест, школу на 1 100 мест, поликлинику на 1 000 посещений в смену, ледовый дворец и множество других объектов. Часть из них уже возводится. Также в городе приступили к строительству первых многоэтажек, заложенных в программу.

Конечно, нам хотелось бы, чтобы план реновации реализовывался быстрее, но мы прекрасно понимаем все сложности, которые здесь есть: климатического характера, логистические и с трудовыми ресурсами. Краевые власти, мэр и компания „Норникель“ делают все возможное для того, чтобы этот план реализовать», — говорит Журавлев.

Помимо обновления городской среды, в Норильске идет активная «уборка» территории. Стартовавшая в 2021 программа «Чистый Норильск», инициированная также «Норникелем», ведется ударными темпами. Только с начала 2022 в городе демонтировали более 80 различных объектов и собрали почти 6 тыс. тонн металлолома. В планах убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, 2 млн тонн отходов и 600 тыс. т металлолома. На эти цели «Норникель» выделил 40 млрд рублей.

С каждой своей поездкой я вижу, как состояние города качественно улучшается. Город очень чистый. Город стал светлым, ярким. Прибавилось очень много красок. Восстанавливаются старые объекты. Строятся новые», — отметил Николай Журавлев.

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