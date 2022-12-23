Объемы уборки по проекту «Чистый Норильск» превысили результаты прошлого года

Программа «Норникеля» позволила очистить в уходящем году более 1,5 млн кв. м территории.

Подведены итоги программы «Чистый Норильск» за 11 месяцев 2022 года. Как рассказал начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев, всего демонтировано 126 аварийных зданий и сооружений, вывезено более 470 тысяч тонн мусора и собрано более 25 тыс. тонн металлолома. Общая площадь уборки составила 1,5 млн кв. м.

Итоги декабря еще не подведены, но уже можно говорить о более высоких достижениях в сравнении с 2021 годом. Новым видом работ стала рекультивация нарушенных земель — в текущем году силами предприятия по благоустройству территории и подрядной организации проведен технический этап рекультивации на площади почти 80 гектаров», — сообщил Радунцев.

Отдельно он отметил появление подразделения по переработке лома черных металлов. Если раньше Заполярный филиал ГМК перерабатывал до 40 тысяч тонн металлолома, то с началом реализации программы «Чистый Норильск» объем увеличился в два раза. Оборудование нового участка позволяет перерабатывать дополнительно до 15-20 тонн в час. Также в 2022 году увеличился парк спецтехники — к 124 единицам различного транспорта добавились два малых экскаватора для работы в стесненных условиях.

Кроме прочего, Заполярный филиал очень тесно стал взаимодействовать с местными властями в вопросах очистки. Начало было положено в 2021 году — убрали захламленную территорию в районе поселка Купец — площадь составила 25 тыс. кв. м. А уже в этом году в аэропорту Алыкель демонтировали аварийное жилое здание. В дальнейшем планируем убирать брошенные суда в районе реки Норильская», — рассказал представитель компании.

Программа «Чистый Норильск» также охватывает территорию газовых месторождений «Норильскгазпрома» и Дудинку. В частности, в текущем году генеральная уборка прошла близ Дудинской нефтебазы Таймырской топливной компании: на площади в 10 тыс. кв. м демонтировали семь неэксплуатируемых объектов.

В следующем году, по словам Радунцева, планируется очистить от 800 тыс. до 1 млн кв. м территории и демонтировать около 60 объектов. Снижение объемов работ обусловлено тем, что Предприятие по благоустройству территории, созданное для реализации программы «Чистый Норильск», выйдет на уборку без привлечения внешних подрядных организаций.

Напомним, общий срок реализации программы — 10 лет (завершится в 2030 году), объем финансирования, выделенный «Норникелем», — 40 млрд. руб. В 2022 году «Чистый Норильск» отмечен двумя премиями: «Экотех-Лидер» в номинации «Лучшая экологическая программа» и Russian Demolition Awards в номинации «ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидация».

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