«Мир Таймыра» стартовал на севере Красноярского края

Конкурс направлен на развитие арктических территорий региона, путем поддержки проектов его коренных народов.

В Красноярском крае стартовал грантовый конкурс «Мир Таймыра». Его цель: поддержать инициативы местного населения из числа коренных малочисленных народов Севера.

Принять в нем участие могут некоммерческие организации КМНС Таймыра, родовые общины, учреждения местной власти. Сумма грантов составляет от 2 млн рублей до 6,5 млн. Главное требование: проекты должны быть реализованы на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Заявки на конкурс принимаются до 28 февраля 2023, а итоги будут подведены 31 марта.

В этом году «Мир Таймыра» проводится в Красноярском крае второй раз. Его учредителем является компания «Норникель».

Мы с советских времен поддерживаем коренные малочисленные народы Таймыра. И этот конкурс стал логичным продолжением уже сложившейся практики. Успехи первого конкурса показывают востребованность и актуальность этой инициативы», — отметила руководитель департамента социальной политики металлургического концерна Ирина Жуйкова.

Выступая на недавнем международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сопредседатель рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG) Арктического Совета Григорий Дюкарев обратил внимание на то, что коренные народы еще долго будут оставаться основным населением арктических территорий России и поэтому нуждаются в особой заботе:

Это, если можно так сказать, „якорное население“, которое не будет мигрировать куда-то за краткосрочными или среднесрочными интересами, благами, деньгами и так далее. Это люди с наименьшей трудовой миграцией, поэтому любой, кто заинтересован в стабильном развитии арктической территории, должен опираться на стабильно проживающее население коренных малочисленных народов».

Он также отметил, что практика «Норникеля» в этом вопросе соответствует передовым мировым стандартам. Он имеет ввиду пятилетнюю программу социально-экономического развития коренных малочисленных народов, которую компания обновила в октябре 2022. В ней запланировано более 40 мероприятий — это и строительство нового поселка, языковые и образовательные проекты, подготовка кадров, поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности и т.д. До 2024 в эти проекты и инициативы будет вложено порядка 2 млрд рублей.

Цель этих мероприятий — сохранение, поддержка и продвижение языков, традиций и богатой культуры народов Севера, яркими представителями которых являются коренные жители Таймыра. Очень хорошо, что есть совместно выработанный план развития, позволяющий менять в лучшую сторону жизнь в поселках. Эту программу мы в полной мере продолжим реализовывать и в следующем году», — говорит старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

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