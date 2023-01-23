Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
68,66
74,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске разрешение на перевозку тяжелых грузов теперь выдают только онлайн

В Красноярске разрешение на перевозку тяжелых грузов теперь выдают только онлайн
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / ru.freepik.com

Нововведения связаны с изменением федерального законодательства. Этим занимается «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».

#НОВОСТИ
Получить разрешение на движение негабаритного транспорта или перевозку тяжелого груза можно через сайт Росдормониторинга. Перед подачей заявления нужно зарегистрироваться в «личном кабинете перевозчика»​. За​ консультацией можно обратиться в контакт-центр по телефону: 8(800)555-69-82 с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) или в техподдержку по почте support@safe-route.ru.  
 
На подъездах к Красноярску работает несколько пунктов весового контроля. Они измеряют большегрузный и негабаритный транспорт. Для передвижения таких грузовиков нужны специальные разрешения.  Раньше разрешения выдавали в организациях, которые отвечают за состояние городских, краевых и федеральных дорог (КГКУ «Крудор», МКУ «УДИБ» и др.). Документы можно было получить как в электронном, так и в бумажном виде.
 
Читайте также:
 

Презентация прошла в рамках большого автопробега, приуроченного к старту продаж новых машин в России. После нее автомобили отправились во Владивосток.

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°CКрасноярск ожидает резкое потепление на последней неделе января до –6°C
  • В цеху завода «Красцветмет» случился пожарВ цеху завода «Красцветмет» случился пожар
  • В Красноярске появился закрытый чат для предпринимателейВ Красноярске появился закрытый чат для предпринимателей
  • Авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в ЧелябинскАвиакомпания Red Wings запустила рейсы из Красноярска в Челябинск
  • Cуд запретил «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового заводаCуд запретил «Сибиряку» возводить новые дома на земле Комбайнового завода
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.