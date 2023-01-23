В Красноярске разрешение на перевозку тяжелых грузов теперь выдают только онлайн
Нововведения связаны с изменением федерального законодательства. Этим занимается «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».
Получить разрешение на движение негабаритного транспорта или перевозку тяжелого груза можно через сайт Росдормониторинга. Перед подачей заявления нужно зарегистрироваться в «личном кабинете перевозчика». За консультацией можно обратиться в контакт-центр по телефону: 8(800)555-69-82 с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) или в техподдержку по почте support@safe-route.ru.
На подъездах к Красноярску работает несколько пунктов весового контроля. Они измеряют большегрузный и негабаритный транспорт. Для передвижения таких грузовиков нужны специальные разрешения. Раньше разрешения выдавали в организациях, которые отвечают за состояние городских, краевых и федеральных дорог (КГКУ «Крудор», МКУ «УДИБ» и др.). Документы можно было получить как в электронном, так и в бумажном виде.
Читайте также:
Презентация прошла в рамках большого автопробега, приуроченного к старту продаж новых машин в России. После нее автомобили отправились во Владивосток.
-
Поставки в Красноярский край овощей и фруктов выросли в 9 раз
С начала 2022 в Красноярский край поступило 149 партий овощей и фруктов. Главным поставщиком в регион фруктов стал Узбекистан
-
Перевозчики предупредили о ценовых рисках регионального «Платона»
Введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту тарифов перевозчиков до 3% на коротких маршрутах, — подсчитал «Авто-ПЭК».