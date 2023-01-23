В Красноярске разрешение на перевозку тяжелых грузов теперь выдают только онлайн

Нововведения связаны с изменением федерального законодательства. Этим занимается «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».

Получить разрешение на движение негабаритного транспорта или перевозку тяжелого груза можно через сайт Росдормониторинга. Перед подачей заявления нужно зарегистрироваться в « личном кабинете перевозчика»​ . За​ консультацией можно обратиться в контакт-центр по телефону: 8(800)555-69-82 с 08:00 до 20:00 (по московскому времени) или в техподдержку по почте support@safe-route.ru.

На подъездах к Красноярску работает несколько пунктов весового контроля. Они измеряют большегрузный и негабаритный транспорт. Для передвижения таких грузовиков нужны специальные разрешения. Раньше разрешения выдавали в организациях, которые отвечают за состояние городских, краевых и федеральных дорог (КГКУ «Крудор», МКУ «УДИБ» и др.). Документы можно было получить как в электронном, так и в бумажном виде.

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