Поставки в Красноярский край овощей и фруктов выросли в 9 раз

С начала 2022 в Красноярский край поступило 149 партий овощей и фруктов. Главным поставщиком в регион фруктов стал Узбекистан

По информации Сибирского таможенного управления (СТУ), с начала 2022 в Красноярский край поступило 149 партий овощей и фруктов. Это в 9 раз больше, чем за 10 месяцев 2021. За это время в регион привезли почти 2 тыс. тонн овощей и больше 1 тыс. тонн фруктов. Единственным поставщиком в регион фруктов стал Узбекистан.

Как сообщили в СТУ, на Красноярском таможенном посту большегрузы с овощами и фруктами проводят в среднем не более 6 часов. Там же проводит карантинную экспертизу привозимой продукции лаборатория Россельхознадзора.

В 2022 впервые начались прямые поставки в Красноярский край овощей из Нидерландов и Туркменистана. Расширился ассортимент ввозимой продукции: сегодня основную номенклатуру товаров составляют нектарины, персики, вишня, виноград, арбузы, дыни, яблоки, груши, абрикосы, инжир, томаты, баклажаны, капуста.