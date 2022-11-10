Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.11
60,97
60,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Поставки в Красноярский край овощей и фруктов выросли в 9 раз

Поставки в Красноярский край овощей и фруктов выросли в 9 раз
Иллюстрация: rbk.ru

С начала 2022 в Красноярский край поступило 149 партий овощей и фруктов. Главным поставщиком в регион фруктов стал Узбекистан

#НОВОСТИ

По информации Сибирского таможенного управления (СТУ), с начала 2022 в Красноярский край поступило 149 партий овощей и фруктов. Это в 9 раз больше, чем за 10 месяцев 2021. За это время в регион привезли почти 2 тыс. тонн овощей и больше 1 тыс. тонн фруктов. Единственным поставщиком в регион фруктов стал Узбекистан.

Как сообщили в СТУ, на Красноярском таможенном посту большегрузы с овощами и фруктами проводят в среднем не более 6 часов. Там же проводит карантинную экспертизу привозимой продукции лаборатория Россельхознадзора.

В 2022 впервые начались прямые поставки в Красноярский край овощей из Нидерландов и Туркменистана. Расширился ассортимент ввозимой продукции: сегодня основную номенклатуру товаров составляют нектарины, персики, вишня, виноград, арбузы, дыни, яблоки, груши, абрикосы, инжир, томаты, баклажаны, капуста. 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноябряКрасноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
  • В Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендамиВ Красноярске в «Планете» открылся спортивный магазин с мировыми брендами
  • В Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропортаВ Красноярске поменяются тарифы на парковке аэропорта
  • Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023Проблемный дом в красноярской Николаевке достроят к 2023
  • Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»Определен шорт-лист номинации «Ресторатор. Лучший новый проект» премии «Человек года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.