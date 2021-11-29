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Перевозчики предупредили о ценовых рисках регионального «Платона»

Перевозчики предупредили о ценовых рисках регионального «Платона»
Иллюстрация: informatio.ru

Введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту тарифов перевозчиков до 3% на коротких маршрутах, — подсчитал «Авто-ПЭК».

#НОВОСТИ

В масштабах бизнеса грузоперевозчиков это значительное подорожание, которое с наибольшей вероятностью будет отражено в тарифах. А наделение регионов правом самостоятельно вводить плату и устанавливать тарифы чревато дополнительным давлением и расходами для перевозчиков.

Ввести плату за проезд по региональным дорогам предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании президиума Госсовета. Обоснование — большегрузы выбирают маршруты по региональным трассам, чтобы избежать платы за использование федеральных дорог.

Рост издержек транспортных компаний отразится в тарифах на перевозку. Удорожание доставки по конкретным направлениям будет зависеть от протяженности маршрута, доли пробега по региональным трассам и ставок оплаты.

Короткие — дороже

Короткие маршруты (до 500 км) фура может проходить частично или полностью по региональным дорогам. Сейчас проезд по ним бесплатный. Если регионы введут для грузовиков плату за проезд, стоимость перевозки увеличится. Рост будет заметнее на маршрутах, где больше доля региональных дорог. Или в регионах, где установят более высокий тариф.

Например, из Новосибирска в Кемерово большегрузы двигаются по региональной трассе 50К-19р (32Р-67) 260 км. Если средний тариф платы установят на уровне действующего федерального — 2,34 рублей за 1 км пробега, удорожание составит около 610 рублей. При стоимости перевозки в диапазоне 20…35 тыс. рублей на оплату тарифа регионального «Платона» придется 1,7…3%.

Стоимость магистральных перевозок на дальние расстояния (от 500 км и выше) вырастет менее значительно. Доля пробега по региональным дорогам в таких маршрутах невелика. Например, расстояние на маршруте Москва – Владивосток около 9,2 тыс. км. Из них менее 0,5% (450 км) — по региональным трассам. Все остальное по федеральным.

Перевозка полной фуры по этому маршруту стоит в среднем 480…550 тыс. рублей. При тарифе 2.34 рублей/1 км удорожание на маршруте Москва – Владивосток составит в среднем 1,1 тыс. рублей — это около 0,2% от стоимости перевозки.

Региональных — больше

Протяженность федеральных дорог в России почти в 10 раз меньше, чем региональных — 57,2 тыс. км против 508,2 тыс. км соответственно. Тем не менее, в среднем на региональные трассы приходится всего 10% пробега большегруза, — по данным «Авто-ПЭК».

Гендиректор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев поясняет, перевозчики чаще всего используют региональные трассы при съезде с федеральной дороги для доставки в конечную точку. Второй вариант — если между конечными точками маршрута проходит только региональная трасса.

Поэтому аргумент о том, что перевозчики съезжают с федеральных трасс на региональные, чтобы не платить в «Платон», некорректен. Региональные трассы — не дублеры федеральных», — отмечает Дмитрий Иевлев.

Введение платы за проезд по региональным трассам может иметь и другие негативные последствия для бизнеса. Так, например, один из вариантов, которые обсуждаются — дать регионам право вводить плату и устанавливать тарифы в системах-аналогах «Платона» самостоятельно.

В результате мы получим в каждом регионе систему с собственным интерфейсом, способами оплаты и тарифами. Это неудобно для перевозчиков, может усилить коррупцию и в целом влияние человеческого фактора на собираемость в системе», — подчеркивает Дмитрий Иевлев.

Плата за проезд транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по федеральным трассам введена с ноября 2015 года. Всего система «Платон» собрала в федеральный Дорожный фонд 163,8 млрд руб. В том числе в 2021 году — 36,8 млрд рублей. Деньги направляются на ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры.

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Автор: Петр Савельев
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