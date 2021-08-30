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Грузовики MAN нового поколения докатились до Красноярска

Грузовики MAN нового поколения докатились до Красноярска
Иллюстрация: пресс-служба MAN Truck & Bus

Презентация прошла в рамках большого автопробега, приуроченного к старту продаж новых машин в России. После нее автомобили отправились во Владивосток.

#НОВОСТИ
Новое поколение грузовиков MAN представили красноярцам. Технику презентовали в рамках автопробег, который компания MAN организовала для презентации своей техники.
 
Речь идет о грузовых автомобилях серий TGL, TGM, TGS и TGX с разрешенной полной массой от 7,5 до 41 тонны.
Уже на самой ранней этапе разработки этих грузовиков мы привлекли к процессу его проектирования реальных клиентов и водителей, чтобы как можно более полно и последовательно реализовать в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям», — рассказал заместитель коммерческого директора российского офиса немецкого концерна MAN Truck & Bus AG Сергей Авреньев.
К работе над проектом было подключено 2 100 сотрудников MAN, а общие затраты их времени составили 12 000 000 человеко-часов, 167 000 из которых ушли только на разработку дизайна. Объем финансовых же инвестиций составил около 100 млн евро.
 
В Европе продажи грузовиков MAN нового поколения стартовали в 2020 году. В России же — только в этом. Но, как говорит, Авреньев, заказы на этот год компания уже не принимает — все расписано.
 
Добавим, что автопробег, приуроченный к началу российских продаж, стартовал в апреле 2021 года в Москве. Общая его протяженность составляет 13 000 км, которые грузовики пройдут своим ходом. Красноярск был десятым городом, куда приехала команда автоконцерна. Отсюда она направилась во Владивосток — конечную точку пробега.
Автор: Петр Савельев
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