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Красноярск вошел в тройку городов по росту цен на жилье во второй половине 2022

Красноярск вошел в тройку городов по росту цен на жилье во второй половине 2022
Иллюстрация: freepik / freepik

Самара, Омск и Красноярск попали в тройку городов-миллионников с наибольшим ростом цен на недвижимость. Анализ проводился экспертами компании «Этажи» в период с июля по декабрь 2022.

#НОВОСТИ
В Самаре цены в среднем выросли на 13,8 %, а в Омск — на 8,7%. В Красноярске с июля по декабрь 2022 цены подросли на 7,5%. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла на 1,6% и 0,8% соответственно. А в Новосибирске и Воронеже цены не изменились. В Нижнем Новгороде и Екатеринбурге стоимость квадратного метра за шесть месяцев упала в пределах 1%, в Ростове-на-Дону — на 1,7 %, а в Челябинске - на 2,4%.
 
Кроме того, в Красноярске, Омске и Самаре в прошлом году покупали самые большие по площади квартиры. В Красноярске средняя площадь приобретаемых квартир составила 48,9 кв. м. Аналитики связывают это с увеличением спроса на 2-комнатные квартиры. За 2022 год доля двухкомнатных квартир составила 40,5% от общего количества объектов недвижимости.
 
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Автор: Петр Савельев
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