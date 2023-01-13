Красноярск вошел в тройку городов по росту цен на жилье во второй половине 2022

Иллюстрация: freepik / freepik

Самара, Омск и Красноярск попали в тройку городов-миллионников с наибольшим ростом цен на недвижимость. Анализ проводился экспертами компании «Этажи» в период с июля по декабрь 2022.