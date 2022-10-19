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Новый ЖК от «СМ.СИТИ» построят в Советском районе Красноярска

Новый ЖК от «СМ.СИТИ» построят в Советском районе Красноярска
Иллюстрация: пресс-служба СМ.СИТИ

Квартал будет состоять из пяти домов. Построить их планируют за 2,5 года.

#НОВОСТИ

Строительная компания «СМ.СИТИ» объявила о начале строительства в Красноярске нового жилого комплекса. Появиться он в районе ул. Спандаряна (Советский район).

Называется новый ЖК — «Белый квартал». Состоять он будет из пяти высотных зданий с бесшовными фасадами.

Строительство первых двух домов начнется уже в октябре 2022. В них будет 321 квартира. Следующие три дома начнут строиться весной следующего года. Полностью завершить стройку планируют в течении двух с половиной лет.

В „Белом квартале“ на Спандаряна будут выдержаны основные базовые принципы СМ.СИТИ: парадный вход с консьержем, закрытые дворы, свободные от автомобилей, дизайнерское благоустройство улиц, видеонаблюдение и системы „умного дома“. первые этажи в трех домах будут предназначены для коммерческих помещений: магазинов, кафе, салонов красоты и т.п.», — рассказывает директор по маркетингу строительной группы Александр Васильев.

Новый ЖК от «СМ.СИТИ» построят в Советском районе Красноярска 1

Стоит отметить и то, что расположен новый квартал будет на возвышенности, что позволит жителям наслаждаться панорамой «большого Красноярска». Также в пешеходной доступности находится Стрелка и остров Татышев.

Стоимость однокомнатной квартиры в «Белом квартале» на старте продаж начинается от 3,77 млн рублей. Ознакомиться с планировками квартир в «Белом квартале» можно на сайте проекта.

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Проект «Академ-парка» разрабатывался вместе с жителями близлежащих домов. На днях его финальную версию представили местной общественности.

В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»

Новый микрорайон может появиться недалеко от Столбов и Бобрового Лога. Он продолжит основные принципы квартальной застройки, характерные для мкрн «Южный берег».

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Ранее ведомство отказалось выдать застройщику соответствующее разрешение, сославшись на то, что у него нет на это полномочий. Тогда компания пошла в суд.

Автор: Петр Савельев
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