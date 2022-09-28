«Тихий отдых и променад»: каким будет парк в Академгородке

Проект «Академ-парка» разрабатывался вместе с жителями близлежащих домов. На днях его финальную версию представили местной общественности.

Сити-район «Новый Академгородок», что строится в Октябрьском районе Красноярска, задумывался как особое пространство для жизни. Окруженный практически со всех сторон лесом, он вполне вписывается в эту концепцию. Чтобы еще больше повысить комфорт и уникальность этого места, в строительной группе «СМ.СИТИ», который возводит этот микрорайон, решили разбить здесь парк.

Принцип соучастия

Местом под парк выбрали территорию в центре микрорайона с выходом на высокий берег Енисея. Длина этого участка составляет 230 метров, а ширина — 30 метров. Сейчас он в большей мере засажен газоном. Уже в ближайшее время здесь появится полноценное парковое пространство, проект которого, по заказу «СМ.СИТИ», разработало агентство «Проектдевелопмент».

Прежде чем приступить к работе, архитекторы провели ряд встреч с жителями «Нового Академа». На первой из них собравшиеся обсудили ожидаемый функционал этой территории. По итогам обсуждения состоялось онлайн и офлайн голосование по этим идеям. В результате большинство голосов было отдано за то, что главной функцией парка стал отдых в густой зелени, а променад был прогулочной зоной.

Вместе с жителями мы отсеяли варианты, которые изначально их не устраивали. Так, к примеру, из проекта исчезла большая спортивная площадка. Было решено, что магистральной функцией парка станет лес. Вокруг этой функции и будет развиваться пространство», — рассказывает руководитель проекта Антон Шаталов.

Третья встреча была посвящена конкретным проектным предложениям, а также озеленению пространства. Помимо этого жителям показали эскизы, разработанные на основе их идей и предложений жителей. Собравшиеся на встречу единогласно поддержали эти решения.

На днях состоялась четвертая — заключительная — встреча, на которой жителям «Нового Академгородка» представили финальный проект парка с променадом.

Парк со смыслом

Просто разбить парк — дело не хитрое. Иное — наполнить его смыслом и событиями для гуляющего. Первым шагом на этом пути стало зонирование парка. По проекту, он будет разделен на пять зон. В березовой роще белые стволы будут сочетаться с красными ветками дерна белого в осенне-зимний период. Далее пойдет хвойный лес, который будет заканчиваться лужайкой, которая станет «буфером» — переходным уровнем к зоне, густозасаженной крупномерами деревьями. Сквозь все эти зоны будут проложены дорожки. Причем особым образом — по криволинейным траекториям.

Проектирую дорожки, хотели избежать большого количества открытых пространств, чтобы у гулюящих создавалось ощущение камерности, а обозреваемые виды постоянно менялись», — рассказывает главный архитектор проекта Анастасия Шарыпова.

Вдоль дорожек парка будут расположены небольшие игровые и спортивные локации. Это сделано для того, чтобы они не вступали в конфликт с общей концепцией пространства, предполагающей возможность тихого отдыха.

Тихий отдых будет представлен разнообразными малыми архитектурными формами, которые будут позволять реализовывать различные сценарии для разных посетителей. От скамеек в густой зелени до подвесных гамаков и различных кресел для возможности занять максимально комфортное положение», — говорит Шарыпова.

Заканчиваться парковая зона будет зеленым амфитеатром, где на террасах будут высажены многолетние растения и травы, а также с него будет открываться вид на речной пейзаж. Это будет еще одна переходная локация, путь через которую выведет на еще одну ключевую зону — городской променад.

Прогулка по берегу

Базовой функцией променада «Нового Академгородка», как и положено, будет прогулка жителей микрорайона. Здесь также предусмотрены места для тихого отдыха и даже терраса под летнее кафе. Но главной его достопримечательностью, конечно же, будет открывающийся с высокого берега Академа вид на Енисей и природу правобережья.

Чтобы максимально сохранить первозданность этого вида, было решено ограждение, которое будет идти вдоль променада, сделать из высокопрочного закаленного стекла. Такой опыт уже есть и он показал надежность этого материала», — рассказывает архитектор проекта Анастасия Шарыпова.

Для понижения же светового загрязнения в вечернее время, освещение променада решили пустить понизу — встроить в уличную мебель и парапеты. Таким образом планируется избежать «засвечивания» вида на вечерний Красноярск.

В проекте «Академ-парка» с променадом предусмотрено еще множество нюансов и деталей. По словам Антона Шаталова, все они найдут отражение в технической документации, разработка которой начнется в ближайшее время. Обустраивать же парк, по словам представителя строительной группы «СМ.СИТИ» Александр Васильев, планируют начать в 2023 году.