В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»

Новый микрорайон может появиться недалеко от Столбов и Бобрового Лога. Он продолжит основные принципы квартальной застройки, характерные для мкрн «Южный берег».

Как сообщает портал «Сибдом», застройщиком «Южного берега 2.0» также выступит компания «СМ. Сити», а проект разрабатывает «Проектдевелопмент». Площадка, которую рассматривают под строительство, расположена в юго-западной части правобережья Красноярска. Рядом Столбы и фан-парк «Бобровый Лог».

Работая над концепцией микрорайона, мы взяли лучшее от малых кварталов «Южного берега» и сделали их еще компактнее и комфортнее. Зеленые пространства чередуются с транспортными проездами, которые являются жилыми улицами с активным фасадом, — поделился замыслом проекта Антон Шаталов, управляющий партнер «Проектдевелопмента».

Уже известно, что это будут жилые дома из кирпича. Паркинги уберут пол землю. В проекте предусмотрено строительство детского сада и школы. Фишка микрорайона — пристань для городского речного транспорта и маломерных судов.

Однако новый проект еще нужно обсудить на общественных слушаниях и получить одобрение властей на строительство. О конкретных сроках запуска пока ничего не известно.

Читать по теме: