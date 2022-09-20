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В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»

В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»
Иллюстрация: Сибдом

Новый микрорайон может появиться недалеко от Столбов и Бобрового Лога. Он продолжит основные принципы квартальной застройки, характерные для мкрн «Южный берег».

#НОВОСТИ

Как сообщает портал «Сибдом», застройщиком  «Южного берега 2.0» также выступит компания «СМ. Сити», а проект разрабатывает «Проектдевелопмент». Площадка, которую рассматривают под строительство, расположена в юго-западной части правобережья Красноярска. Рядом Столбы и фан-парк «Бобровый Лог».

Работая над концепцией микрорайона, мы взяли лучшее от малых кварталов «Южного берега» и сделали их еще компактнее и комфортнее. Зеленые пространства чередуются с транспортными проездами, которые являются жилыми улицами с активным фасадом, — поделился замыслом проекта Антон Шаталов, управляющий партнер «Проектдевелопмента».

В Красноярске планируют построить второй «Южный берег» 1

Уже известно, что это будут жилые дома из кирпича. Паркинги уберут пол землю. В проекте предусмотрено строительство детского сада и школы. Фишка микрорайона — пристань для городского речного транспорта и маломерных судов.

Однако новый проект еще нужно обсудить на общественных слушаниях и получить одобрение властей на строительство. О конкретных сроках запуска пока ничего не известно.

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Автор: Петр Савельев
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