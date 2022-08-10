Два дома СМ.СИТИ попали в реестр умных новостроек

Методологию, в соответствии с которой новостройкам присваивается класс умного дома, разработали в конце 2021 году компания Profitbase и Единый Ресурс Застройщиков.

Группа компаний СМ.СИТИ получила дипломы портала Единый Ресурс Застройщиков, подтверждающие, что многоквартирный дом № 6 в сити-районе «Новый Академгородок» и многоквартирный дом № 23 в сити-районе «Южный берег» соответствуют требованиям для присвоения новостройке класса «Е» умного дома.

Отметим, чтобы получить класс «Е», новостройка должна соответствовать нескольким требованиям: в жилом комплексе есть видеонаблюдение и система бесконтактного доступа для людей и автотранспорта, ведется автоматический сбор показаний счетчиков, работает мобильное приложение для подачи заявок в УК.

При отсутствии хотя бы одной из указанных функций многоквартирный дом не может быть признан умным.

Как отметил заместитель генерального директора ГК СМ.СИТИ по маркетингу Александр Васильев, сейчас объем рынка многоквартирных умных домов в России составляет 2-3% и продолжает стремительно расти.

«Мы реализуем функции умного дома во всех своих многоквартирных жилых комплексах с 2021 года. Сейчас благодаря цифровизации значительно расширили функционал и сервисы умного дома, в том числе через фирменное мобильное приложение. Работа в этом направлении не останавливается, мы идем дальше, продолжаем внедрять современные цифровые технологии в наши дома и квартиры», — рассказал он.

Сегодня в реестре умных новостроек портала Единый Ресурс Застройщиков представлены более 97 жилых комплексов из 13 городов России.

Следующим шагом станет появление глобального рейтинга цифровизации застройщиков, который будет выпущен по итогам пяти этапов оценки и станет ориентиром для всей отрасли.

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