В Красноярске на Южном берегу открылись филиалы двух поликлиник

В начале сентября в сити-районе «Южный берег» открылись филиалы Красноярской детской поликлиники № 2 и Красноярской межрайонной больницы № 3. Помещения в безвозмездную аренду передала группа СМ.СИТИ.

Они находятся в доме № 4 на улице Регатной. Накануне состоялось официальное открытие филиалов этих поликлиник. По словам заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова, за первые 10 дней работы поликлиник к ним уже прикрепились 3500 детей и 2900 взрослых, проживающих на «Южном берегу» и прилегающих домах на проспекте имени газеты Красноярский рабочий.

В каждом из филиалов клиник при выходе на полную мощность будут работать по 4 участковых врача – взрослых и детских и по одному узко-профильному специалисту. Также в каждой из клиник предусмотрели процедурный кабинет, а в детской поликлинике – еще и прививочный.

Такая практика открытия филиалов медицинских учреждений будет очень востребована в Красноярске с учетом того, что это миллионный город, который развивается очень серьезными темпами», — считает Алексей Подкорытов.

Всего до 2030 года в Красноярске планируют построить 7 больших поликлиник. В жилых районах на 8-10 тысяч человек удобен именно формат филиалов. В таких мини-поликлиниках есть возможность получить первичную помощь в шаговой доступности, в том числе при хронических и острых заболеваниях. А диагностику при необходимости можно будет пройти в крупных диагностических центрах, которые формируются в составе новых поликлиник.

Как рассказал заместитель генерального директора группы СМ.СИТИ Евгений Ковальский во взрослой и детской поликлиниках будут работать по 4 участка. Они рассчитаны примерно на 12 тысяч человек.

Сейчас в нашем районе проживают чуть меньше, но когда мы застроим весь « Южный берег » и все жители заселятся, то будет как раз столько и даже немного больше», — сообщил Евгений Ковальский.

Специалисты СМ.СИТИ провели большую работу, чтобы помещения поликлиник соответствовали действующим санитарным нормам. Как итог — поликлиники получили готовые для работы помещения с уже установленной мебелью: столы врачей, шкафы, картотеки, диваны для клиентов и даже пеленальные столики.

Министр здравоохранения края Борис Немик считает, что в микрорайоне «Южный Берег» модель государственно-частного партнерства в здравоохранении реализована на принципиальном новом качественном уровне.