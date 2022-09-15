Енисейское БВУ заставят рассмотреть просьбу «СМ-Сити» насыпать берег у Абаканской протоки

Ранее ведомство отказалось выдать застройщику соответствующее разрешение, сославшись на то, что у него нет на это полномочий. Тогда компания пошла в суд.

Арбитражный суд Красноярского края обязал Енисейское БВУ повторно рассмотреть возможность выдачи компании «Новый город» (входит в группу «СМ-Сити») разрешения на создание искусственного земельного участка в районе бывшего Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова в городе Красноярске.

С соответствующим иском застройщик обратился в суд еще 10 марта 2022. Дело в том, что Енисейское БВУ отказалось выдать означенное разрешение, сославшись отсутствие соответствующих полномочий, поскольку протоки находятся вне его ведения.

В компании не согласились с такой трактовкой закона и пошли в суд, который по итогу встал на сторону «Нового города». И теперь ведомство должно будет повторно рассмотреть просьбу застройщика.

Напомним, что на старте проекта создания искусственного участка земли на Абаканской протоке планировалось начать его отсыпку в 2021, а закончить — в 2024. Строительство на этой земле должно было начаться в 2024-2025.

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