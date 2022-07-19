СГК прокомментировала планы Владимира Егорова по освоению острова Посадный

В «Сибирской генерирующей компании» ответили на заявление собственника строительной компании «Сибиряк» по поводу его масштабных планов на острове Посадный.

Напомним, г-н Егоров в интервью телеканалу Прима резко высказался о компании СГК. В частности, он сказал, что:

[они] залезли на острова и считают, что они там хозяева».

Также застройщик поделился планами по демонтажу дамбы с трубами, ведущими с водозабора:

их необходимо разобрать, а часть, где находится сам водозабор – выгородить.

В СГК сообщили, что не получали от городской администрации проектные документы о переносе инфраструктуры на о. Посадный.

От работы этих объектов зависит тепло и водоснабжение 250 тыс. жителей столицы края, поэтому считаем, что к таким решениям нужно относиться взвешенно и со всей серьезностью», – цитируют Дела.ру представителя СГК.

Помимо этого, в генерирующей компании подчеркнули, что подобные экстравагантные предложения требуют специального обсуждения при актуализации схемы теплоснабжения Красноярска. А еще необходимо согласование в Минэнерго России.

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