СГК прокомментировала планы Владимира Егорова по освоению острова Посадный
В «Сибирской генерирующей компании» ответили на заявление собственника строительной компании «Сибиряк» по поводу его масштабных планов на острове Посадный.
Напомним, г-н Егоров в интервью телеканалу Прима резко высказался о компании СГК. В частности, он сказал, что:
[они] залезли на острова и считают, что они там хозяева».
Также застройщик поделился планами по демонтажу дамбы с трубами, ведущими с водозабора:
их необходимо разобрать, а часть, где находится сам водозабор – выгородить.
В СГК сообщили, что не получали от городской администрации проектные документы о переносе инфраструктуры на о. Посадный.
От работы этих объектов зависит тепло и водоснабжение 250 тыс. жителей столицы края, поэтому считаем, что к таким решениям нужно относиться взвешенно и со всей серьезностью», – цитируют Дела.ру представителя СГК.
Помимо этого, в генерирующей компании подчеркнули, что подобные экстравагантные предложения требуют специального обсуждения при актуализации схемы теплоснабжения Красноярска. А еще необходимо согласование в Минэнерго России.
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