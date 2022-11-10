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В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр

В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр
Иллюстрация: Avito

В Красноярске на улице 9 Мая продается трехэтажный торговый центр. Объявление появилось на сайте Avito.

#НОВОСТИ
Там уточняется, что площадь здания составляет 2500 кв. м. В нем размещается DNS, электромаркет «Планета Электрика». Помещения сдаются в долгосрочную аренду двум крупным федеральным арендаторам. В здании есть система кондиционирования, автоматизированная система пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция. Рядом с ТЦ находится наземная парковка, она подходит и для грузового транспорта. Она рассчитана на 150 мест. 
Место — топ, — говорится в объявлении.
Цена продажи объекта составляет 340 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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