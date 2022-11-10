В Красноярске около «Планеты» выставили на продажу большой торговый центр
В Красноярске на улице 9 Мая продается трехэтажный торговый центр. Объявление появилось на сайте Avito.
Там уточняется, что площадь здания составляет 2500 кв. м. В нем размещается DNS, электромаркет «Планета Электрика». Помещения сдаются в долгосрочную аренду двум крупным федеральным арендаторам. В здании есть система кондиционирования, автоматизированная система пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция. Рядом с ТЦ находится наземная парковка, она подходит и для грузового транспорта. Она рассчитана на 150 мест.
Место — топ, — говорится в объявлении.
Цена продажи объекта составляет 340 млн рублей.
Читайте также:
-
В центре Красноярска на улице Ленина выставили на продажу здание, где когда-то размещался офис «МТС-Банка». Здание приметно своей формой и остеклением.
-
В Красноярске для расширения Красраба снесут 6 павильонов
Администрация города изымает земельные участки и недвижимость на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.
-
В Красноярске выставили на продажу трактир «Мельница»
В Красноярске продается один из старейших трактиров. В Октябрьском районе выставили на продажу «Мельницу».