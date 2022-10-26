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В Красноярске выставили на продажу трактир «Мельница»

В Красноярске выставили на продажу трактир «Мельница»
Иллюстрация: Деловой Красноярск

В Красноярске продается один из старейших трактиров. В Октябрьском районе выставили на продажу «Мельницу».

#НОВОСТИ
Объявление появилось на сайте «Деловой Красноярск». Там сообщается, что здание имеет три этажа. Его площадь 691,2 кв. м. Вместе с трактиром продают земельный участок в 1 177 кв. м. Он находится в собственности.
 
У трактира есть парковка и автомойка, а также система охранно-пожарной сигнализации и вентиляция. Стоимость продажи объекта составляет 60 млн рублей.
 
Одно из самых узнаваемых заведений города. Строение расположено на собственном земельном участке. Удобная транспортная развязка, выезд на Николаевский мост. Большой транспортный поток», — говорится в объявлении.
 
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Автор: Петр Савельев
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