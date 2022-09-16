В центре Красноярска за 0,4 млн рублей выставили на продажу кофейню

В Красноярске на улице Карла Маркса выставили на продажу кофейню «Арт & Кофе». Объявление появилось на сайте Avito.

В нем говорится, что бизнес продают потому, что нет времени им заниматься. Поэтому и цена продажи невысокая. Готовый бизнес выставлен за 400 тыс. рублей.

Отметим, кофейня открылась в этом году. В меню представлены кофе, другие напитки, десерты и закуски.

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