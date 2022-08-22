Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова

В сентябре банк начнет продажу 19 торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» и «Июнь», об этом сообщают «Ведомости».

Реализовывать их планируют по отдельности, а не единым лотом, как сообщалось ранее. Такое решение принято с целью привлечь инвесторов, которые заинтересованы в покупке объектов в конкретном регионе.

Отметим, сами ТРЦ ранее принадлежали группе «Регионы». Это один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.

По итогам прошлого года группа заняла 15-е место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes с годовым доходом в $130 млн.

Напомним, осенью прошлого года эти ТРЦ уже выставляли на продажу. Тогда ТРЦ «Июнь» в Красноярске пытались продать за 1,5 млрд рублей, а «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области были выставлены одним лотом за 8,2 млрд рублей.

Ранее DK.RU сообщал что в декабре 2021 года в Красноярске на продажу выставили здание «Пикры». Объект пытались продать еще в 2019 году за 280 млн рублей, через год цену снизились на 70 млн.

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