Красноярский «Сибирский городок» выставили на продажу. А с ним и ТЦ «Июнь»
Сбербанк собирается продать 19 торговых центров, полученных за долги от владельца столичного развлекательного парка «Остров мечты». Среди них красноярские «Сибирский городок» и ТЦ «Июнь».
Сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области общей площадью 241 тыс. кв. м банк планирует продать единым лотом за 8,2 млрд руб.
Продажа возможно разными вариантами: прямая покупка актива, покупка долей в управляющей компании и покупка прав требований по задолженности.
Что касается ТЦ «Июнь» в Красноярске, актив выставлен на продажу за 1,5 млрд руб. Однако здесь банк предлагает выкупить право требования долга.
Отметим, торговые центры «Июнь» продуются в нескольких городах России.
Так, выкупить прав требования долга предлагается в Санкт-Петербурге — за 4 млрд руб., в Череповце — почти за 1,6 млрд руб., и в Уфе — за 1,4 млрд руб.
Дороже всего оценен комплекс в подмосковных Мытищах: за 5,06 млрд. Здесь предлагается прямая покупка актива или покупка прав требования по задолженности.
Все активы Сбербанк планирует реализовать «через конкурентную процедуру». К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели
Добавим, выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы».
В мае 2021 года контроль над объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство.
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