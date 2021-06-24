Дивногорск объявил конкурс на размещение торговых точек на набережной

Речь идет о мобильных точках общепита и палатках с товарами и услугами. Начальная конкурсная цена на них от 8 до 172 тыс. рублей на 28 месяцев.

Размеры площадок на размещение временных объектов варьируются от 6 до 171 кв. м.

Осенью 2020 года было проведено голосование среди горожан о развитии сферы услуг на набережной. Дивногорцы отдали свои голоса за:

пункт проката велосипедов, самокатов и роликовых коньков;

мобильные точки по продаже кофе и десертов, мороженого и прохладительных напитков;

продажа сувениров.

По итогам голосования администрация разработала комплексный проект с едиными требованиями к внешнему виду — фасады временных объектов должны быть деревянными или выполнены «под дерево» цвета орех. Дизайн-проекты и эскизы вывесок будут согласовываться с мэрией.

Информация о конкурсах по ссылке.

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