Дивногорск объявил конкурс на размещение торговых точек на набережной
Речь идет о мобильных точках общепита и палатках с товарами и услугами. Начальная конкурсная цена на них от 8 до 172 тыс. рублей на 28 месяцев.
Размеры площадок на размещение временных объектов варьируются от 6 до 171 кв. м.
Осенью 2020 года было проведено голосование среди горожан о развитии сферы услуг на набережной. Дивногорцы отдали свои голоса за:
- пункт проката велосипедов, самокатов и роликовых коньков;
- мобильные точки по продаже кофе и десертов, мороженого и прохладительных напитков;
- продажа сувениров.
По итогам голосования администрация разработала комплексный проект с едиными требованиями к внешнему виду — фасады временных объектов должны быть деревянными или выполнены «под дерево» цвета орех. Дизайн-проекты и эскизы вывесок будут согласовываться с мэрией.
Информация о конкурсах по ссылке.
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