Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске
Заключительную серию передачи «Орел и Решка» снимали в Красноярске и ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригес с восторгом отозвались не только о природе и видах города, но и местной HoReCa.
Редакция DK.RU составила список «звездных» мест. Ведь на протяжении последних лет мы немало писали практически о каждом из них. Итак, что же понравилось столичным ведущим.
Бутик-отель «Английский клуб»
Здесь два дня жила обладательница «золотой карты» Регина Тодоренко. Она отметила и комфорт, и приватность, и дизайн интерьера «Английского клуба».
Ресторан «Тунгуска»
Именно в этом ресторане на «Взлетке» ужинала Регина Тодоренко. Особенно ее порадовали камчатские гребешки под тертой юколой и строганина.
Банный комплекс «Бобры» (Дрокино)
Говорят, что после съемок передачи, местные банные домики переживают наплыв посетителей. Одна минута съемки Регины в теплой купели и красноярцы массово устремились в «Бобры».
Кафе «Нетипичная пельменная»
Демократичное заведение на проспекте Мира принимало замерзшего Тимура Родригеса. Сам слепил — сам поел.
Кафе-бар DoSki (Дивногорск)
Признаемся, никто из редакции в этом кафе не был, но в кадре выглядело симпатично.
Хостел Hovel
Недорогой дизайнерский хостел на Ленина приютил безденежного Тимура Родригеса.
P.S. Как выяснилось, в Красноярске можно легко потратить за два дня 144 тыс.рублей, а можно интересно провести время за $100. Короче, как говорится «туристом везде хорошо».