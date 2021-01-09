Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске

Заключительную серию передачи «Орел и Решка» снимали в Красноярске и ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригес с восторгом отозвались не только о природе и видах города, но и местной HoReCa.

Редакция DK.RU составила список «звездных» мест. Ведь на протяжении последних лет мы немало писали практически о каждом из них. Итак, что же понравилось столичным ведущим.

Бутик-отель «Английский клуб»

Здесь два дня жила обладательница «золотой карты» Регина Тодоренко. Она отметила и комфорт, и приватность, и дизайн интерьера «Английского клуба».

Ресторан «Тунгуска»

Именно в этом ресторане на «Взлетке» ужинала Регина Тодоренко. Особенно ее порадовали камчатские гребешки под тертой юколой и строганина.

Банный комплекс «Бобры» (Дрокино)

Говорят, что после съемок передачи, местные банные домики переживают наплыв посетителей. Одна минута съемки Регины в теплой купели и красноярцы массово устремились в «Бобры».

Кафе «Нетипичная пельменная»

Демократичное заведение на проспекте Мира принимало замерзшего Тимура Родригеса. Сам слепил — сам поел.

Кафе-бар DoSki (Дивногорск)

Признаемся, никто из редакции в этом кафе не был, но в кадре выглядело симпатично.

Хостел Hovel

Недорогой дизайнерский хостел на Ленина приютил безденежного Тимура Родригеса.

P.S. Как выяснилось, в Красноярске можно легко потратить за два дня 144 тыс.рублей, а можно интересно провести время за $100. Короче, как говорится «туристом везде хорошо».