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Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске
Иллюстрация: YouTube

Заключительную серию передачи «Орел и Решка» снимали в Красноярске и ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригес с восторгом отозвались не только о природе и видах города, но и местной HoReCa.

#НОВОСТИ

Редакция DK.RU составила список «звездных» мест. Ведь на протяжении последних лет мы немало писали практически о каждом из них. Итак, что же понравилось столичным ведущим.

Бутик-отель «Английский клуб»

Здесь два дня жила обладательница «золотой карты» Регина Тодоренко. Она отметила и комфорт, и приватность, и дизайн интерьера «Английского клуба».

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 1

Ресторан «Тунгуска»

Именно в этом ресторане на «Взлетке» ужинала Регина Тодоренко. Особенно ее порадовали камчатские гребешки под тертой юколой и строганина.

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 2

Банный комплекс «Бобры» (Дрокино)

Говорят, что после съемок передачи, местные банные домики переживают наплыв посетителей. Одна минута съемки Регины в теплой купели и красноярцы массово устремились в «Бобры».

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 3

Кафе «Нетипичная пельменная»

Демократичное заведение на проспекте Мира принимало замерзшего Тимура Родригеса. Сам слепил — сам поел.

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 4

Кафе-бар DoSki (Дивногорск)

Признаемся, никто из редакции в этом кафе не был, но в кадре выглядело симпатично.

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 5

Хостел Hovel

Недорогой дизайнерский хостел на Ленина приютил безденежного Тимура Родригеса.

Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске 6

P.S. Как выяснилось, в Красноярске можно легко потратить за два дня 144 тыс.рублей, а можно интересно провести время за $100. Короче, как говорится «туристом везде хорошо».

 

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