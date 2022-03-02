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Магазин техники Apple re:Store не открылся в «Планете»

Магазин техники Apple re:Store не открылся в «Планете»
Автор фото: Илья Зайцев. Иллюстрация: Телеграм

Сегодня в ТРЦ «Планета» не открылся магазин re:Store — официальный партнер Apple. Пока что нет понимания, на какой срок прервана работа магазина.

#НОВОСТИ

На закрытых дверях единственного в Красноярске представителя сети re:Store висит табличка:

Наш магазин временно не работает по техническим причинам».

Так же, о закрытии торговой точки сообщает инстаграм-аккаунт «Планеты».

Кроме того, сеть re:Store закрыл сегодня 2 марта 2022 все точки в Москве — передают корреспонденты РИА Новости.

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Автор: Петр Савельев
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