Магазин техники Apple re:Store не открылся в «Планете»

На закрытых дверях единственного в Красноярске представителя сети re:Store висит табличка:

Наш магазин временно не работает по техническим причинам».

Так же, о закрытии торговой точки сообщает инстаграм-аккаунт «Планеты».

Кроме того, сеть re:Store закрыл сегодня 2 марта 2022 все точки в Москве — передают корреспонденты РИА Новости.

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