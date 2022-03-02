Магазин техники Apple re:Store не открылся в «Планете»
Сегодня в ТРЦ «Планета» не открылся магазин re:Store — официальный партнер Apple. Пока что нет понимания, на какой срок прервана работа магазина.
На закрытых дверях единственного в Красноярске представителя сети re:Store висит табличка:
Наш магазин временно не работает по техническим причинам».
Так же, о закрытии торговой точки сообщает инстаграм-аккаунт «Планеты».
Кроме того, сеть re:Store закрыл сегодня 2 марта 2022 все точки в Москве — передают корреспонденты РИА Новости.
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